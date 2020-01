Zanesljiva zmaga Jeseničanov proti zadnji ekipi alpske lige

Jeseniški hokejisti so dosegli pričakovano zmago proti zadnji ekipi regionalnega tekmovanja. Vprašanj o zmagovalcu pravzaprav ni bilo že od začetka, kakovostna razlika med ekipama je prevelika, čeprav Jeseničani v tej sezoni precej nihajo v formi in danes niso igrali na polno, so brez večjih težav potrdili status favoritov.