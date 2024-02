Železarji brez končnice

Hokejisti Sija Acronija Jesenic, sicer še aktualni prvaki alpske lige, so se pred današnjim zadnjim krogom znašli v nezavidljivem položaju. Po porazih prejšnji teden s Celjani (4:6) in v četrtek proti neposrednim tekmecem v Meranu (0:4) so namreč zdrsnili z mest, ki še omogočajo nadaljevanje sezone. Iz vsake od dveh skupin sta v dodatne kvalifikacije vodili le prvo in drugo. Pred obračunom so bili Jeseničani na tretjem mestu lestvice skupine A s 13 točkami. Prvo mesto si je že pred koncem zagotovila Val Gardena z 20 točkami, drugi pa je bil Merano s 15. Jeseničani so tako za morebitno nadaljevanje sezone ob nujni zmagi danes proti Linzu potrebovali še pomoč Val Gardene. Če bi Merano izgubil, bi ga še lahko preskočili, sicer pa bi ostali na tretjem mestu.

Na koncu se je razpletlo s slabšo možnostjo za slovenski klub. Svojo nalogo so danes sicer železarji opravili dobro in pričakovano brez težav premagali zadnjeuvrščene tekmece. Na koncu je bil izid 7:1, izkazal se je štirikratni strelec Žan Jezovšek, dvakrat je zadel Maks Selan, enkrat pa Eric Pance. Vse to pa nazadnje ni bilo dovolj, saj je Merano zmagal v Val Gardeni. Nekaj upanja je za Jeseničane pomenilo vodstvo Gardene z 2:1 po dveh tretjinah, a so hokejisti Merana v zadnji s 4:1 poskrbeli za preobrat, končni uspeh in drugo mesto v tej skupini ter končnico, za Jeseničane pa je to pomenilo konec mednarodne sezone.

Po končanem drugem delu sezone so v skupini master, kjer si je šesterice že neposredno zagotovila končnico, na prvem mestu končali hokejisti Rittna pred Cortino, mlado ekipo Salzburga, Vipitenom, Zell am Seejem in Bregenzerwaldom.

Za še dve vstopnici za končnico pa se bodo v dodatnih kvalifikacijah pomerili Merano in Kitzbühel ter Val Gardena in Unterland. Igrali bodo na dve zmagi, zmagovalca teh parov bosta dopolnila seznam četrtfinalistov za končnico, ta se bo nato začela 5. marca.



Izid, Alpska liga, kvalifikacijska skupina za končnico:

Sij Acroni Jesenice - Steel Wings Linz 7:1 (3:1, 2:0, 2:0)

Jezovšek 3., 8., 21., 32., Selan 9., 55., E. Pance 60.; Saha 6.