Železarji v zadnjem krogu do gladkega domačega poraza, konec sezone za Celjane

Jeseničani so drugi del tekmovanja končali s tretjim zaporednim porazom, skupno pa so v skupini master dosegli le tri zmage. Železarji so imeli sicer še teoretične možnosti, da bi s četrtega skočili na drugo mesto, prvo je že precej pred koncem osvojil Zell am See. A za takšen scenarij bi morali zmagati, danes pa so bili proti tirolski ekipi neučinkoviti, tako da so na koncu doživeli poraz brez doseženega zadetka. Gostje so nadzorovali tekmo, povedli v prvi tretjini, v zadnji vodstvo povišali, piko na i pa postavili tri sekunde pred koncem na prazna vrata. Prvo mesto v tej skupini je tako osvojil Zell am See s 23 točkami, Jeseničani so četrti z 11, pred njimi bosta končala še Kitzbühel in Ritten.

Peta in zadnja v skupini master je Cortina. Teh pet ekip je imelo že zagotovljeno končnico, to si je v kvalifikacijah že po dveh tekmah priigral tudi Merano, ki je premagal Sisak. O preostalih dveh udeležencih pa odločata tretji tekmi, para sta Vipiteno - RST Pellet Celje in Bregenzerwald - Val Gardena. Prvi trije iz skupine master bodo lahko izbirali tekmece v končnici, četrti, Jeseničani, pa bodo dobili ekipo, ki bo ostala. Kot so sporočili iz vodstva tekmovanja, bodo klubi tekmece izbirali v sredo dopoldne prek videokonference.

Celjani brez končnice

Hokejisti ekipe RST Pellet Celje se niso uvrstili v končnico alpske lige. V odločilni tretji tekmi kvalifikacij za nadaljevanje sezone so v gosteh izgubili z južnotiroslko ekipo Wipptal Broncos iz Vipitena z 1:4. Celjani so pred tem na drugi kvalifikacijski tekmi za uvrstitev v četrtfinale doma izgubili z 0:1, na prvi tekmi v gosteh so zmagali s 4:2. V boju na tri zmage je tako odločala današnja tekma. To so bolje začeli domači, saj so povedli v tretji minuti, vodstvo pa povišali v 13. Tudi v drugi tretjini so bili nekoliko boljši domači, ki so po zadetku v 22. minuti vodili že s 3:0. Nekaj upanja za goste je prinesel zadetek Jureta Povšeta ob igralcu več v 32. minuti, toda Vipiteno je že minuto zatem spet zadel in imel prednost treh golov. To so Južnotirolci v zadnji tretjini tudi zadržali, čeprav so Celjani že precej pred koncem iz vrat potegnili Aleksanterija Heiskanena. Finski vratar v celjski zasedbi je na tekmi zbral kar 41 obramb.



Izida, Alpska liga, skupina master:

Sij Acroni Jesenice - Kitzbühel 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

De Luca 19., Christiansen 49., 60.



- kvalifikacije za končnico, tretja tekma:

Vipiteno - RST Pellet Celje 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)