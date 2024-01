Železarji drugi del začeli s porazom, Celjani z zmago

Prvih šest ekip si je po 30 krogih rednega dela že zagotovilo končnico, v nadaljevanju bodo v skupini master igrale le še za čim boljše izhodišče. Na prvih šestih mestih so končali Ritten (v skupino master je prinesel 4 bonus točke), Zell am See (3), mlada salzburška zasedba (2), Wipptal Broncos (1), Bregenzerwald (0) in Cortina (0). V kvalifikacijski skupini A so Jeseničani (dobili so 6 bonus točk), Merano (3), Val Gardena (2), Steel Wings Linz (0) in RST Pellet Celje (0), v skupini B pa Kitzbühel (5), Unterland Cavaliers (4), Lustenau (1), Fassa (0) in KAC II (0). Iz vsake od teh skupin si bosta prva in druga ekipa zagotovili dodatne kvalifikacije po sistemu na izpadanje na dve zmagi. Zmagovalca teh parov pa se bosta nato pridružila šestim ekipam v končnici.

Danes so železarji na domačem ledu že zapravili del prednosti, ki so jo dobili z bonus točkami. Tekmecem iz Italije so morali priznati premoč, pa čeprav so trikrat vodili za dva gola. V prvi tretjini sta zadela Maks Selan in Žan Jezovšek, a so se gostje takoj na začetku druge z dvema hitrima goloma vrnili. Toda Rožle Bohinc in Lovro Kumanović sta z zadetkoma v razmaku pičlih 17 sekund Jeseničanom spet priborila naskok +2.

To pa vseeno ni bilo dovolj za zmago. V zadnji tretjini so namreč hokejisti iz Val Gardene dosegli kar pet golov, trikrat je zadel Anthony de Luca, ki je zaostanek 3:5 (za domače je še enkrat zadel Selan) v osmih minutah spremenil v vodstvo s 6:5. Po tem golu minuto in pol pred koncem se domači niso pobrali, ob poskusu brez vratarja Žana Usa pa so dobili še sedmi gol.

Ekipa RST Pellet Celje pa je v skupini začela brez dodatnih točk, a danes že dobila prve tri. V Linzu so Celjani dobro začeli, Mindas Mintautiškis je poskrbel za vodstvo v prvi tretjini, isti igralec pa je zadel še za 2:1 ob koncu druge. Po novem izenačenju domačih je za tretje vodstvo slovenske ekipe zadel še Jure Povše, šest minut pred koncem pa še Bohdan Panasenko. Izid 4:2 pa je bil tudi končni, saj domačim kljub poskusu brez vratarja v zadnji minuti in pol ni uspelo zadeti. Na lestvici skupine A so Jeseničani kljub porazu še prvi s šestimi točkami, Celjani so tretji s tremi.

Naslednji tekmi bosta slovenska kluba igrala v soboto, Celjani bodo gostovali pri Meranu, Jeseničani pa pri drugi zasedbi Linza.



Drugi del, kvalifikacijska skupina A, 1.krog:

Sij Acroni Jesenice - Val Gardena 5:7 (2:0, 2:2, 1:5)

Selan 3., 47., Jezovšek 8., M. Bohinc 27., Kumanović 29.; Luisetti 22., De Luca 23., 47., 53., 59., McGowan 46., 60.

Steel Wings Linz - RST Pellet Celje 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Lindner 28., Rappold 41.; Mintautiškis 4., 38., Povše 50., Panasenko 54.