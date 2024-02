Železarji gladko odpravili Merano

Prejšnji konec tedna so v slovenskem obračunu v Celju premagali drugega slovenskega udeleženca tega regionalnega tekmovanja, sredi tedna pa so si zagotovili še vstopnico za veliki finale domačega državnega prvenstva, potem ko so v odločilni tekmi drugega dela po kazenskih strelih v Tivoliju ugnali večne tekmece. Tokrat je bilo hitro jasno, da dvomov o zmagovalcu ne bo. Železarji so potrebovali le pet minut, da so načeli mrežo Merana, prvi zadetek pa je pomenil tudi, da so jeseniški navijači na led lahko zmetali plišaste igrače, ki so ji prinesli na dvoboj z dobrodelno noto.

V nadaljevanju so namesto "pliškov" na ledu deževali zadetki. V prvem delu premoč domačih še ni bila tako očitna, za drugi gol je poskrbel Lovro Kumanović, povsem drugače pa je bilo v drugi tretjini. Takrat je bilo razmerje strelov 20-3, štiri strele pa so domači spremenili v zadetke (Žan Jezovšek dvakrat, Žiga Urukalo in Urban Sodja). V 38. minuti je bilo tako na semaforju 6:0, zmagovalec pa znan že precej pred koncem tekme. V zadnji tretjini so domači brez težav zadržali naskok, le z manjšo lepotno napako, ko so tekmecem dovolili, da so enkrat premagali Žana Usa.

Na lestvici skupine A je zdaj jeseniška zasedba spet trdno prva, po štirih tekmah ima 13 točk, štiri več od današnjega tekmeca. V dodatne kvalifikacije vodita prvi mesti.

Naslednjo tekmo bodo Jeseničani v alpski ligi igrali šele po reprezentančnem premoru, ko bodo 15. februarja gostovali v Val Gardeni. Njihov današnji tekmec Merano pa bo mini slovensko turnejo podaljšal še do sobote, ko bo gostoval še v Celju.



Izid, Alpska liga, kvalifikacijska skupina za končnico:

Sij Acroni Jesenice - Merano 6:1 (2:0, 4:0, 0:1)

Logar 5., Kumanović 10., Jezovšek 24., 37., Urukalo 33., Sodja 38.; McNally 44.