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Hokej

Železarji izsilili podaljšek, nato izgubili

Kitzbühel, 14. 11. 2026 22.15 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Jesenice

Hokejisti Jesenic so po štirih zaporednih zmagah v Alpski ligi tokrat doživeli poraz pri Kitzbühlu. Slednji je slavil po podaljšku s 5:4. Jeseničani so z nekaj odigranimi tekmami več ostali na vrhu lestvice s 40 točkami. Pet oziroma šest manj sta jih zbrala Zell am See (tri tekme manj) in Asiago (dve tekmi manj).

Hokejisti Jesenic ostajajo vodilni v ligi.
Hokejisti Jesenic ostajajo vodilni v ligi.
FOTO: Instagram

Gosti so po prvih 20 minutah še vodili, potem ko sta za 1:0 in 2:1 zadela Ahmet Jakupović in Aleksandar Magovac. Nato so domači v dobrih sedmih minutah druge tretjine povsem obrnili potek dvoboja s tremi zaporednimi zadetki za 4:2. Jakupović je dobro minuto pred koncem drugega dela znižal na 3:4 in ohranil upanje za varovance Martina Ekrta. Pritisk gostov je obrodil sadove v 55. minuti, ko je za izenačenje zadel Erik Svetina in izsilil podaljšek. V njem je po dobri minuti zadel Elliot Stahlberg za prekinitev niza Gorenjcev.

Jeseničani bodo naslednjo tekmo igrali v torek proti drugi ekipi Salzburga.

Izid, 17. krog:
Kitzbühel- Jesenice 5:4 (1:2, 3:1, 0:1) - v podaljšku
Lattner 13., Höller 21., Wittwer 26., Krainz 28., Stahlberg 62.; Jakupović 8., 39., Magovac 13., Svetina 55.

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