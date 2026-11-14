Železarji izsilili podaljšek, nato izgubili

Gosti so po prvih 20 minutah še vodili, potem ko sta za 1:0 in 2:1 zadela Ahmet Jakupović in Aleksandar Magovac. Nato so domači v dobrih sedmih minutah druge tretjine povsem obrnili potek dvoboja s tremi zaporednimi zadetki za 4:2. Jakupović je dobro minuto pred koncem drugega dela znižal na 3:4 in ohranil upanje za varovance Martina Ekrta. Pritisk gostov je obrodil sadove v 55. minuti, ko je za izenačenje zadel Erik Svetina in izsilil podaljšek. V njem je po dobri minuti zadel Elliot Stahlberg za prekinitev niza Gorenjcev.

Jeseničani bodo naslednjo tekmo igrali v torek proti drugi ekipi Salzburga.



Izid, 17. krog:

Kitzbühel- Jesenice 5:4 (1:2, 3:1, 0:1) - v podaljšku

Lattner 13., Höller 21., Wittwer 26., Krainz 28., Stahlberg 62.; Jakupović 8., 39., Magovac 13., Svetina 55.