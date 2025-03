Železarji na pol poti do polfinala

V prvi tekmi so Jeseničani, četrti v skupini master v drugem delu, ki tako niso imeli možnosti za izbiro tekmeca, Cortino, peto po drugem delu, strli šele po podaljšku. Mož odločitve je bil Jaša Jenko v 71. minuti. Tokrat je bil začetek podobno spodbuden. Železarji so povedli v peti minuti, ko je zadel Luc Slivnik. A so nato domači tik pred koncem uvodnega dela izenačili.

V nadaljevanju pa je slovenska ekipa vendarle obdržala prednost. Za novo vodstvo je v drugem delu poskrbel Gregor Koblar v 33. minuti, na začetku zadnje tretjine pa je nato v polno zadel še Tom Sojer. Domači so nato poskusili še brez vratarja priti do ugodnejšega izida, kar pa je z zadetkom na prazna vrata kaznoval Jaka Šturm minuto in pol pred koncem za končnih 4:1.

Tudi na preostalih treh dvobojih je izid 2:0 v zmagah; Zell am See vodi proti Bregenzerwaldu, Vipiteno proti Kitzbühlu in Ritten proti Meranu. Četrte tekme bodo na vrsti 15. marca, če pa polfinalisti še ne bodo znani, so naslednji termini še 18., 20. in 22. marec.

Izid, četrtfinale, druga tekma:

Cortina - Sij Acroni Jesenice 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Parini 20.; Slivnik 5., Koblar 34., Sojer 43., Šturm 59.