Jeseničani na surov način spoznali razliko alpske in lige ICE: 'Kakovostno razmerje je očitno'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Status favorita imajo sicer zeleno-beli iz Ljubljane, ki so ga kljub pomanjkanju tekem v zadnjem obdobju potrdili tudi na ledu in si zagotovili prvi zaključni plošček za naslov že v petek. "V Alpski ligi smo vajeni mi diktirati tempo igre in smo mi tisti, ki imamo večji del tekme plošček v naši posesti, tokrat pa je bilo povsem drugače," je za uradno spletno stran kluba z Jesenic dejal edini strelec iz tabora železarjev Gregor Koblar.