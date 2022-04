Železarji odnesli točke iz Asiaga in so le še zmago oddaljeni od naslova

Na prejšnji tekmi na Jesenicah so slovenski hokejisti s hitrom golom v podaljšku zmagali in izid v zmagah izenačili na 1:1. Danes so imeli drugo priložnost za "break" na tujem, na koncu pa v zadnjih minutah tekme s tremi zadetki prišli do pomembne zmage. Obe ekipi sta se zavedali, da je druga zmaga v seriji na tri uspehe že zelo velika prednost. Tudi zato nobena od ekip ni želela preveč tvegati, pa tudi pretirane grobosti ni bilo, saj je imela ena od ekip prvič na tekmi igralca več šele v 49. minuti.

Domači so sicer v začetnem delu imeli nekaj malega terenske premoči, ki pa ni prinesla tudi kakšnih rezultatov. Nevarnejših strelov ni bilo, nekaj polpriložnosti je ustavil vratar Jeseničanov Oscar Fröberg. V nadaljevanju so začeli padati tudi zadetki. Oziroma za začetek le dva, saj je najprej goste v vodstvo povedel Andraž Zibelnik, ki je bil v gneči pred golom na pravem mestu in podajo soigralcev izza vrat spremenil v zadetek.

Toda prednosti gostje niso zadržali niti minute in pol, Asiago je že v naslednji nevarni akciji izenačil in boj se je spet začel od začetka. Preostanek druge tretjine je minil tako kot večina prve: Asiago je imel več strelov, a ne več posebej nevarnih, obramba Jeseničanov pa ni več delala napak.

V zadnji tretjini je imel pri domačih lepo priložnost Michelle Marchetti, toda Fröberg je njegov samostojni prodor ustavil. V 49. minuti so imeli sploh prvi "power-play" na tekmi gostje, zadeli sicer niso, vendar pa se je takrat poškodoval prvi vratar domačih Gianluca Viallini, ki ni mogel nadaljevati. Zamenjal ga je neogreti Luca Stevan.

Jeseničani so to znali izkoristiti. Najprej ga je premagal Jaša Jenko po samostojnem prodoru v 55. minti, v zadnjih minutah, ko je Asiago že tvegal brez vratarja in s šestimi v polju, pa je bil dvakrat natančen še Gašper Glavič (v 59. in 60. minuti) in tako slovenski ekipi priigral pomembno zmago. V strelih je bilo 55:30 za Asiago, odličen je bil Fröberg, ki je ubranil 54 strelov (98.2 odstotka).

Četrta tekma bo v soboto na Jesenicah, če bo potrebna še peta, pa bo nato na sporedu v torek, 19. aprila, znova v Italiji.