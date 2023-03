Železarji polfinale začeli z zmago

Jeseničani so dobro začeli letošnjo polfinalno zgodbo v alpski ligi. Potem ko so v četrtfinalu gladko, po štirih tekmah, premagali ekipo iz Vipitena (zmagali so s 4:2, 2:0, 3:0 in 2:1 po podaljšku), so morali počakati na razplet preostalih tekem, da so dobili nasprotnika na predzadnji stopnji končnice. Tako kot v prejšnji sezoni se za vstop v finale merijo z Rittnom. Ta je imel v četrtfinalu nekaj več dela kot železarji, saj je Kitzbühel premagal s 4:2 v zmagah. Železarji imajo v polfinalu prednost domačega terena. Danes so dvoboj dobro začeli, že takoj na začetku pritisnili in imeli terensko premoč ter precej več strelov na gol. A Hayden Hawkey ni klonil, vsaj ne ob izenačenih močeh na ledu. So pa nato domači v deveti minuti izkoristili že prvi "power play", po natančni podaji Rudolfsa Polcsa je bil uspešen Erik Svetina. Takoj po prvi prednosti so imeli domači še eno, ki pa je ostala neizkoriščena.

Nadaljevanje je bilo bolj izenačeno, do sape so prišli tudi gostje in nekajkrat preizkusili Anttija Karjalainena. Zadetka pa ni bilo ne na jeseniški strani ne pri Rittnu, ki je imel v tej tretjini dve priložnost za zadetek z igralcem več, a je domača obramba zdržala. Podoben je bil tudi začetek zadnjega dela. Ritten je iskal izenačenje, domači pa so se dobro branili in branili minimalno vodstvo. Z drugim zadetkom na tekmi, v 51. minuti je bil s strelom ob vratnici natančen Luka Ščap, so si olajšali vstop v končnico, še bolj pa nato s tretjim, ko je bil Luka Ulamec v 54. spet uspešen z igralcem več. A povsem mirnega konca v Podmežakli le ni bilo. Ritten je, prav tako ob številčni prednosti, dosegel znižanje v 58. minuti, potem pa ob še eni jeseniški izključitvi minuto in pol pred koncem zaigrali še brez vratarja. A ostalo je pri 3:1 za domače in prvi zmagi v polfinalu.

Polfinale v alpski ligi poteka na štiri zmage, druga tekma bo v soboto v Italiji, 28. marca bo tretja tekma na Jesenicah, 30. marca pa četrta na terenu Rittna. Če finalist takrat še ne bo znan, pa so naslednji termini še 1., 4. in 6. april.



Izid, alpska liga: polfinale, 1. tekma:

Sij Acroni Jesenice - Ritten 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Svetina 9., Ščap 51., Ulamec 54.; Tavi 55.