Železarji so se od leta 2023 poslovili z visoko domačo zmago, poraz Celjanov

Železarji so v Podmežakli gostili tekmeca izpod vrha lestvice, mlado salzburško zasedbo. Žan Jezovšek je ob dveh igralcih več na ledu ob koncu trinajste minute dosegel edini zadetek v uvodni tretjini. Že ob koncu prve minute drugega dela je izenačil Paul Winston Nol, a je nato Jezovšek minuto in pol pozneje domače znova povedel v vodstvo. Tega je povišal Gašper Glavič, ki je iz neposredne bližine preusmeril plošček v mrežo, četrti gol za domače je tri minute in pol pozneje zabil Tjaš Lesničar po podaji Jezovška. Kapetan gostov Lukas Hörl je pred zadnjim odmorom znižal na 2:4. V začetku zadnje tretjine je najprej Martin Bohinc zadel, med podajalci je bil znova Jezovška, ki je nato v 47. minuti dosegel še tretji gol za "hat trick" in peto točko.

Jeseničani so na prejšnji tekmi na gostovanju pri ekipi Unterland Cavaliers zabeležili prvi "dvojček" zmag po sredini oktobra. Tokrat so nanizali tri zmage, saj je na začetku tega jeseniškega niza "padla" mlada zasedba Linza z 0:4.

To je bilo zmagovito slovo Jeseničanom od koledarskega leta. Železarji bodo 3. januarja igrali v Zell Am Seeju proti tamkajšnji ekipi Eisbären, ki je druga na lestvici za Rittnom. Rdeči tik pod vrhom lestvice za naslednjim tekmecem zaostajajo le za pet točk.

Celjani poraženi v Vipitenu

Celjani so v četrtek po podaljšku s 5:4 premagali mlado celovško zasedbo in s tem prekinili niz desetih porazov v regionalnem tekmovanju. Na nov uspeh je klub iz knežjega mesta čakal več kot mesec dni. Proti šestouvšrčenemu Vipitenu so kazali dober odpor v prvih dveh tretjinah, a na koncu izgubili. Grofje tako ostajajo na predzadnjem, 15. mestu, z 20 točkami.

V uvodni tretjini so Celjani dobro parirali domačim hokejistom, tretjina se je končala brez golov. Tudi v drugi so si domači pripravili nekaj malega več priložnosti, a je ostalo pri 0:0. Celjani so popustili v sklepni tretjini, Vipiteno pa je kronal svojo premoč, saj so v tej tretjini sprožili kar 22 strelov, Celjani le štiri. V 45. minuti je za vodstvo zadel Adam Capannelli, v 53. je na 2:0 povišal Fabian Gschliesser. Zmago domačih je v 57. minuti v igri z igralcem več na ledu potrdil Fabian Hackhofer.

Naslednja tekma Celjane čaka že v novem letu, v sredo bodo gostili Kitzbühel.

Izida, 28. krog

Sij Acroni Jesenice - Salzburg II 6:2 (1:0, 3:2, 2:0)

Jezovšek 13., 23., 47., Glavič 26., Lesničar 29., Bohinc 44.; Noll 21., Hörl 34.

Vipiteno - RST Pellet Celje 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Capannelli 45., Gschliesser 53., Hackhofer 57.