Železarji spet na zmagoviti poti

Jeseničani so po prvi četrtini prvenstva - v rednem delu do konca januarja je na sporedu 36 krogov - uvrščeni med prve tri ekipe. Najboljših pet se jih bo uvrstilo v skupino masters, ki bo igrala za čim boljše izhodišče pred četrtfinalom.

Jeseničani bodo v naslednjem krogu 17. oktobra gostovali pri ekipi Unterland Cavaliers, ki so ga pred tremi tedni na Južnem Tirolskem že premagali s 3:2.

Domači so povedli v drugi minuti z zadetkom Žana Lebana Šparija, na 2:0 so povišali v 27. minuti, ko je bil natančen Robert Sabolič, gostje so edini zadetek dosegli na začetku zadnjega dela igre, vprašanje zmagovalca pa je bilo rešeno minuto pred koncem, ko je Jaka Šturm zadel nebranjena vrata gostov.