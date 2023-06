Železarji tudi v naslednji sezoni v Alpski ligi

Pozitivne novice iz tabora železarjev prihajajo po tem, ko se se letos na družbenih omrežjih pojavile informacije, da je klub pred bankrotom in da v sezoni 2023/24 ne bo aktiven. Ključen je bil sestanek klubskega predsednika Petra Bohinca ter vodilnih predstavnikov Hokejske zveze Slovenije in družbe Sij Acroni, že dolgo osrednjega pokrovitelja HDD Jesenice. "Jeseniško moštvo bo tudi v novi sezoni igralo v alpski ligi, za kar sta najbolj zaslužna Branko Žerdoner in Tibor Šimonka, predstavnika pokroviteljev. Lahko se jima le zahvalimo za ves trud," je poudaril generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec.

V Alpski hokejski ligi bo v prihodnji sezoni igralo 16 ekip. Poleg avstrijskih in italijanskih ekip tudi dve slovenski, Jesenice in novinci iz Celja.