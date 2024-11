Železarji v gosteh premagali vodilno ekipo lige

Jeseničani so dvoboj odlično začeli in že po 12 minutah vodili z 2:0, zadela sta Santeri Sillanpää in Olli Valtola. A so se nato Avstrijci vrnili in z dvema goloma Alexandra Maxe do konca drugega dela izenačili na 2:2.

Zadnja tretjina pa je bila povsem jeseniška. Najprej je zadel Tadej Čimžar v 45. minuti, manj kot dve minuto pozneje pa še Gregor Koblar. Ob koncu so domači poskušali še brez vratarja, kar pa je Koblar izkoristili za končnih 5:2 v 59. minuti.

Železarji bodo naslednjo tekmo igrali v torek, ko bodo v Podmežakli gostili Ritten, južnotirolska ekipa jih je nedavno premagala na turnirju celinskega pokala s 5:3.

Izid, Alpska liga, redni del:

Kitzbühel - Sij Acroni Jesenice 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)

Maxa 19., 46.; Sillanpaa 8., Valtola 12., Čimžar 45., Koblar 47., 59.