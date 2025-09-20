Svetli način
Hokej

Železarji za začetek sezone tesno poraženi proti aktualnemu prvaku

Jesenice, 20. 09. 2025 21.58 | Posodobljeno pred 11 dnevi

M.J. , STA
Hokejisti Jesenic so s porazom začeli novo sezono v alpski ligi. Na gostovanju v Zell am Seeju so morali priznati premoč ekipi Zeller Eisbären, ki je bila boljša s 4:3.

Nik Zupančič - 4 FOTO: Damjan Žibert

Jeseničani so tekmovalno sezono začeli v sila negotovem položaju. Potem ko so ob koncu prejšnje sezone ostali brez glavnega pokrovitelja Sija Acronija, so nekaj dni nazaj ostali še brez vodstva kluba. Odstopil je predsednik Peter Bohinec. Novo sezono so Jeseničani, ki so edini slovenski predstavnik v tem tekmovanju, začeli s ponovitvijo finala zadnje sezone, ki so ga izgubili 1:4.

Tudi tokrat so bili Avstrijci uspešnejši. Povedli so v 12. minuti, tekma pa je bila v nadaljevanju izenačena le še 16 sekund. Toliko časa je namreč minilo med golom Erika Svetine za 1:1 in novim vodstvom domačih, ki so po dveh tretjinah vodili s 4:1. Naslednjo tekmo bodo Jesenice igrale v petek, 26. septembra, doma proti Bregenzerwaldu.

Izid:
Zell am See – Jesenice 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)
Schmid 12., Zauner 26., Wilfan 29., Putnik 33.; Svetina 26., 50., Slivnik 46.

