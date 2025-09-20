Železarji za začetek sezone tesno poraženi proti aktualnemu prvaku

Jeseničani so tekmovalno sezono začeli v sila negotovem položaju. Potem ko so ob koncu prejšnje sezone ostali brez glavnega pokrovitelja Sija Acronija, so nekaj dni nazaj ostali še brez vodstva kluba. Odstopil je predsednik Peter Bohinec . Novo sezono so Jeseničani, ki so edini slovenski predstavnik v tem tekmovanju, začeli s ponovitvijo finala zadnje sezone, ki so ga izgubili 1:4.

Tudi tokrat so bili Avstrijci uspešnejši. Povedli so v 12. minuti, tekma pa je bila v nadaljevanju izenačena le še 16 sekund. Toliko časa je namreč minilo med golom Erika Svetine za 1:1 in novim vodstvom domačih, ki so po dveh tretjinah vodili s 4:1. Naslednjo tekmo bodo Jesenice igrale v petek, 26. septembra, doma proti Bregenzerwaldu.



Izid:

Zell am See – Jesenice 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)

Schmid 12., Zauner 26., Wilfan 29., Putnik 33.; Svetina 26., 50., Slivnik 46.