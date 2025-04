Železarji niso podaljšali finalne serije

Zell am See in Sij Acroni Jesenice sta odigrala peto tekmo finala Alpske hokejske lige. Avstrijci so imeli prvi zaključni plošček za osvojitev naslova prvaka, sploh prvega v zgodovini. Varovanci slovenskega trenerja Marcela Rodmana so izkoristili domačo ledeno ploskev in slavili z gladkih 5:1. Končni izid v zmagah v finalni seriji pa je 4:1 za Avstrijce, ki so sploh prvič v zgodovini osvojili Alpsko ligo.