Železarji nepričakovano pokleknili proti mladim bikom

Jeseničani so zelo uspešno krenili v novo sezono alpske lige. Na desetih tekmah so zabeležili osem zmag in so povsem pri vrhu regionalnega tekmovanja. Po tretjem porazu, prvem na domačem ledu, ostajajo na vrhu, a ima drugi Zell am See ob dveh tekmah manj enako število točk (24).

Mladi Salzburžani so medtem na desetih tekmah le dvakrat zmagali in izgubili tudi zadnje tri zaporedne tekme. Avstrijci so bili proti Jesenicam nemočni tudi na prvi letošnji tekmi, danes pa so bili gostje s Solnograškega natančnejši in prišli do tretje zmage.

Jeseničani so v domači Podmežakli prišli do zgodnjega vodstva, že po minuti in pol je zadel Jaka Šturm. Do konca uvodne tretjine se rezultat ni več spreminjal.