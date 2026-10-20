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Hokej

Železarji nepričakovano pokleknili proti mladim bikom

Jesenice, 20. 10. 2026 22.04 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Jesenice

Na tekmi desetega kroga hokejske Alpske lige sta se Podmežaklo pomerili ekipi Jesdenice in Red Bull Salzburg II. Železarji, ki so na zadnjhih petih tekmah zabeležili štiri zmage, niso upravičili vlogo favorita. Mladi rdeči biki s Solnograškega so nepričakovano slavili s 4:2. Naslednjo tekmo v Alpski ligi bodo Jeseničani igrali že v četrtek, ko bodo gostovali pri Meranu.

Jeseničani so tokrat nepričakovano izgubili.
Jeseničani so tokrat nepričakovano izgubili.
FOTO: Damjan Žibert

Jeseničani so zelo uspešno krenili v novo sezono alpske lige. Na desetih tekmah so zabeležili osem zmag in so povsem pri vrhu regionalnega tekmovanja. Po tretjem porazu, prvem na domačem ledu, ostajajo na vrhu, a ima drugi Zell am See ob dveh tekmah manj enako število točk (24).

Mladi Salzburžani so medtem na desetih tekmah le dvakrat zmagali in izgubili tudi zadnje tri zaporedne tekme. Avstrijci so bili proti Jesenicam nemočni tudi na prvi letošnji tekmi, danes pa so bili gostje s Solnograškega natančnejši in prišli do tretje zmage.

Jeseničani so v domači Podmežakli prišli do zgodnjega vodstva, že po minuti in pol je zadel Jaka Šturm. Do konca uvodne tretjine se rezultat ni več spreminjal.

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V drugi domači hokejisti niso delovali tako dobro kot mladi avstrijski tekmeci. Slednji so v 26. minuti tudi izenačili z zadetkom Felixa Baumanna. Kljub nekoliko slabši predstavi so Jeseničani v sklepno tretjino odnesli gol prednosti, v 39. je za novo vodstvo zadel Robert Sabolič.

Toda gostje so v zadnji tretjini zrežirali preobrat. V igri z igralcem manj so izenačili, zadel je Noel Lussnig v 45. minuti. Le dve minuti zatem je Salzburg prvič povedel z golom Edvinsa Berzinsa. Železarji so ob koncu pritisnili, poskusili brez vratarja, v tem času zadeli vratnico, a niso izenačili. V zadnjih sekundah je zmago gostov z zadetkom v nebranjena vrata zapečatil Florian Lanzinger.

Izid, Alpska liga:
Jesenice - Red Bull Salzburg II 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
Šturm 2., Sabolič 39.; Baumann 26., Lussnig 45., Berzins 48., Lanzinger 60.

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