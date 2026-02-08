'Zelo dober teden je za nami. Videli samo nekaj fantov, ki jih lani ni bilo zraven'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Izbranci selektorja Eda Terglava so se na zadnji tekmi turnirja na Škotskem znašli v zaostanku že v prvi tretjini, Ukrajinci pa so pred koncem druge prednost povišali že na tri gole. Za nekaj upanja na preobrat je slovenska ekipa zadela takoj na začetku zadnjega dela, uspešen je bil Žiga Urukalo. A so tekmeci že nekaj minut pozneje dosegli še četrti gol in praktično že odločili tekmo.

Zadetek Luca Slivnika v 46. minuti je na koncu pomenil le kozmetični popravek izida, Ukrajina je zmagala s 4:2. V slovenski ekipi je bilo na britanskem turnirju že več izkušenih članov in takšnih, ki so nastopili na lanskem svetovnem prvenstvu elitne skupine, medtem ko je bil prvi takšen turnir v sezoni novembra lani namenjen predvsem mladim in neuveljavljenim slovenskim hokejistom. "Malo slabši začetek, dobili smo tri gole, potem pa smo se dvignili. Dobili smo še en nesrečen zadetek, malo nam je tekla voda v grlo. A turnir kot celoto smo dobro odigrali, zelo veliko je bilo pozitivnih stvari," je za Hokejsko zvezo Slovenije tekmo ocenil Mark Sever.

Selektor slovenske hokejske reprezentance Edo Terglav FOTO: Luka Kotnik