Hokej

'Zelo dober teden je za nami. Videli samo nekaj fantov, ki jih lani ni bilo zraven'

Ljubljana, 08. 02. 2026 08.19

Avtor:
M.J.
Slavje Slovenije ob zmagi nad Francijo

Slovenska hokejska reprezentanca je turnir Evropskega pokala na Škotskem končala z dvema zmagama in porazom. Hokejski risi so v tekmi tretjega, zadnjega kroga turnirja evropskega pokala v Edinburghu izgubili z Ukrajino z 2:4. V prvih dveh krogih so premagali Poljsko s 4:3 in Veliko Britanijo s 4:2.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izbranci selektorja Eda Terglava so se na zadnji tekmi turnirja na Škotskem znašli v zaostanku že v prvi tretjini, Ukrajinci pa so pred koncem druge prednost povišali že na tri gole. Za nekaj upanja na preobrat je slovenska ekipa zadela takoj na začetku zadnjega dela, uspešen je bil Žiga Urukalo. A so tekmeci že nekaj minut pozneje dosegli še četrti gol in praktično že odločili tekmo.

Preberi še Hokejski risi bodo utrip pripravljenosti tipali na Škotskem

Zadetek Luca Slivnika v 46. minuti je na koncu pomenil le kozmetični popravek izida, Ukrajina je zmagala s 4:2. V slovenski ekipi je bilo na britanskem turnirju že več izkušenih članov in takšnih, ki so nastopili na lanskem svetovnem prvenstvu elitne skupine, medtem ko je bil prvi takšen turnir v sezoni novembra lani namenjen predvsem mladim in neuveljavljenim slovenskim hokejistom.

"Malo slabši začetek, dobili smo tri gole, potem pa smo se dvignili. Dobili smo še en nesrečen zadetek, malo nam je tekla voda v grlo. A turnir kot celoto smo dobro odigrali, zelo veliko je bilo pozitivnih stvari," je za Hokejsko zvezo Slovenije tekmo ocenil Mark Sever.

Selektor slovenske hokejske reprezentance Edo Terglav
Selektor slovenske hokejske reprezentance Edo Terglav
FOTO: Luka Kotnik

"Začetek tekme je bil težak, Ukrajinci so več drsali in imeli več priložnosti kot mi. Tam se je tekma zlomila, dali so gole iz protinapadov. A smo dobro odreagirali, prišli nazaj v igro, tudi ko smo dobili četrti gol, nismo nehali igrati. Lahko bi naredili kaj več, a v prvem delu tekme nismo bili pravi," pa je dejal selektor Terglav. "Zelo dober teden, videli samo nekaj fantov, ki jih lani ni bilo zraven. Bil je dober turnir, videli smo veliko dobrih stvari, pa tudi kakšno, ki jo bo treba popraviti," je, kot piše STA, Terglav ocenil še celoten turnir.

Slovenija bo po lanskem uspešnem nastopu na SP elitne skupine, ko si je zagotovila obstanek, letos maja za vrhunec sezone nastopila na elitnem tekmovanju v Švici. Priprave na SP bo začela predvidoma aprila ob koncu klubskih sezon, pri Hokejski zvezi Slovenije pa pred odhodom na tekmovanje načrtujejo vsaj pet prijateljskih tekem.

hokej risi slovenbija terglav

Slovaški hokejisti presenetili branilce olimpijskega naslova

Jezni Kopitar: Narediti moramo vse za preboj v končnico

