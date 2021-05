Zgodovinski mejnik Anžeta Kopitarja: od Hrušice do neslutenih višav

"Nisem se nadejal tega dosežka. Sem brez besed, a hkrati navdušen in počaščen, da mi je to uspelo. Vesel sem, da sem del našega kluba, upam, da nas čaka še veliko tekem," je po obračunu v Arizoni za klubsko spletno stran dejal Kopitar, ki je postal šele 18. evropski igralec v ligi NHL, ki je presegel to magično mejo.

Pred Anžetom Kopitarjem je 90 igralcev v ligi NHL doseglo tisoč ali več točk, slovenski velemojster hokejske igre pa je postal četrti igralec 'kraljev' v zgodovini s tem pomembnim mejnikom. Pred njim so ta mejnik dosegli Marcel Dionne , Luc Robitaille in Dave Taylor .

"Hvaležen sem vsej družini, staršem, starim staršem, ženi Ines, otrokoma, ki mi dajeta energijo, bratu. Hvaležen sem vsem trenerjem, od prvega pa do Todda McLellana, hvaležen sem Davu Taylorju, ki me je izbral na naboru in mi dal to priložnost. To so dosežki za večen spomin," je med drugim še dejal najboljši slovenski hokejist.

Triintridesetletni Hrušičan je član kalifornijske zasedbe od sezone 2006/07. V tem obdobju je z njo dvakrat osvojil Stanleyjev pokal v sezonah 2011/12 in 2013/14. Kopitar je v ligi NHL doslej zabil 346 golov in prispeval 654 podaj na 1124 tekmah v 15 odigranih sezonah za Los Angeles Kings.

Na vrhu večne lestvice v ligi NHL je legendarni Kanadčan Wayne Gretzky z 2857 točkami (894 golov in 1963 podaj). Drugi je Čeh Jaromir Jagr s 1921 točkami (766 golov in 1155 podaj), tretji pa Kanadčan Mark Messiers 1887 točkami (694 golov in 1193 podaj).