Drugi najboljši obisk tekme lige NHL vseh časov: Dallas boljši od Nashvilla

Obračun na Cotton Bowlu je bil nekaj posebnega, ne le zaradi nevsakdanjega "nogometnega" prizorišča, temveč tudi zaradi rivalstva, ki se je v zadnjem času vzpostavilo med navijači in hokejisti obeh klubov. Plenilce, ki so lani izpadli proti Zvezdam v prvem krogu končnice (2:4 v zmagah), naj bi v Teksas prišlo podpirat okoli 20.000 navijačev, ti pa so že v prvi tretjini prišli na svoj račun. Domači as Corey Perrysi je privoščil eno večjih blamaž v karieri in moral zaradi udarca s komolcem v glavo gostujočega branilca Ryana Ellisa predčasno pod prho, potem ko so ga sodniki po ogledu posnetkov naknadno izključili, Nashville pa je minute z igralcem več dodobra izkoristil z dvema goloma v slabih dveh minutah. Tik pred iztekom šeste je zadel Matt Duchene, nato pa je, ko je na semaforju pisalo 7:36, v polno meril še Dante Fabbro. V obeh akcijah je s podajama sodeloval Roman Josi, pri drugem zadetku pa strelec prvega gola Duchene.

Vrhunci tekme Dallas Stars ‒ Nashville Predators: