Zimzeleni Ovečkin z 904. golom pripomogel k novi zmagi Washingtona

Hokejisti Washington Capitals so v severnoameriški ligi NHL slavili drugič zapovrstjo, na tretji tekmi zaporedoma pa je zadel ruski veteran Aleksander Ovečkin, ki je zdaj pri 904 zadetkih. Prestolniki so bili s 7:4 boljši od lanskih finalistov Edmonton Oilers.

Štiridesetletni Aleksander Ovečkin je bil strelec drugega gola za Washington, dva gola pa je dosegel 20-letni Ryan Leonard. Po tri podaje sta zbrala še John Carlson in Connor McMichael. Pri gostih iz Edmontona je dve podaji prispeval Connor McDavid, drugi po izkupičku točk v NHL z 32. Ovečkin je v domači dvorani dosegel že svoj 480. zadetek v rednem delu in končnici skupaj, s čimer se je izenačil s slovitim Gordiejem Howom po golih v eni dvorani. Obenem je postal prvi 40-letnik po Mattu Cullenu (Pittsburgh), ki je dosegel zadetek na treh zaporednih tekmah.

Tudi zvezdnika Edmontona McDavid in Leon Draisaitl (gol in podaja) sta postavljala mejnike. Postala sta namreč prva hokejista po Ovečkinu in Nicklasu Bäckströmu prav pri Washingtonu (502), ki sta bila skupaj udeležena pri 500 zadetkih. Ne Washington ne Edmonton trenutno ne krojita razpleta pri vrhu svojih lestvic. Edmonton je kot dvakratni zaporedni finalist lige NHL šele na 11. mestu zahoda, a le dve točki zaostaja za četrtim mestom. Washington je deseti na vzhodu, tudi prestolnike vsega dve točki ločita do četrtega mesta.

Pri vrhu zahoda so še naprej Anaheim Ducks. Za drugo zaporedno zmago in drugo mesto na zahodu so s 4:3 premagali Boston Bruins. Odločilni zadetek je po izenačenju kosmatincev v zadnji tretjini dosegel Ian Moore tri minute in pol pred koncem. Za race je bila to 13. zmaga v sezoni. Na lestvici zahoda je prvi Colorado, ki je zbral 31 točk oziroma štiri več od Anaheima. Tudi tretji Dallas je pri 27 točkah. Na vrh vzhodne konference pa so skočili Carolina Hurricanes. Ti so sicer v Saint Paulu pri tamkajšnji Minnesoti Wild izgubili po kazenskih strelih s 3:4. Carolina je v zadnji tretjini izničila dva gola zaostanka, podaljšek pa izsilila dobro minuto pred koncem rednega dela z golom Jacksona Blaka.

V treh serijah kazenskih strelov je za domačo Minnesoto zadel le Matthew Boldy, ki je v prvi tretjini dosegel gol s hokejistom manj na ledu. Carolino, ki ima na vrhu vzhoda 28 točk oziroma eno več od New Jersey Devils, je v obup z 42 obrambami spravljal predvsem Jesper Wallstedt v vratih Wild. Na dvoboju zadnjeuvrščenih ekip v svojih konferencah so bili proti vzhodnjakom Buffalo Sabres s 6:2 boljši Calgary Flames. Dva gola je ob zmagi kanadske zasedbe prispeval Joel Farabee, gol in dve podaji pa Rasmus Andersson. Liga NHL, izidi:

Washington Capitals - Edmonton Oilers 7:4 Buffalo Sabres - Calgary Flames 2:6 Minnesota Wild - Carolina Hurricanes 4:3 (kazenski streli) Anaheim Ducks - Boston Bruins 4:3