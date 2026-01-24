Zlati vitezi gladko odpravili javorove liste

Za Vegas so zadeli tudi Pavel Dorofejev, Braeden Bowman in Keegan Kolesar. Adin Hill je imel 18 obramb, Ivan Barbašev pa tri podaje.

Marner, ki je z Maple Leafs igral devet sezon, je bil vsakič, ko se je dotaknil ploščka, izžvižgan.

Za Toronto so zadeli John Tavares, Scott Laughton in Bobby McMann. Anthony Stolarz je po vrnitvi po poškodbi ubranil 25 strelov.

Hokejisti iz Las Vegasa so se z zmago in 62 točkami utrdili na vrhu pacifiške skupine. Edmonton Oilers imajo na drugem mestu 58 točk. Los Angeles Kings, za katere igra Anže Kopitar, imajo na petem mestu tihomorske divizije 53 točk.

Hendrix Lapierre je dosegel svoj prvi gol na 91 tekmah, Washington Capitals pa so niz štirih porazov končali z zmago s 3:1 proti Calgary Flames v Scotiabank Saddledomu.

"Že nekaj časa nisem dosegel gola, ampak mislim, da se gol z zmago na splošno zdi veliko boljša možnost," je dejal Lapierre, ki je nazadnje dosegel gol 18. marca 2024, prav tako v Saddledomeu proti plamenom.

"Vem, da je zelo klišejsko, ampak po zadnjih nekaj tekmah smo to res potrebovali. Jutri moramo proti Edmonton Oilers začeti znova, ampak mislim, da je bil danes korak v pravo smer."

Za prestolnike je znova zabil ruski zvezdnik Aleks Ovečkin, ki je plošček izstrelil v nebranjeno mrežo ter manj kot minuto pred koncem postavil končni izid 3:1. Štiridesetletni veteran ima vsega skupaj že 918 golov.

Martin Fehervary je prispeval dve podaji, Logan Thompson pa 25 obramb.

Cutter Gauthier in Pavel Mintjukov sta dosegla vsak gol in podajo, Anaheim Ducks pa so v Climate Pledge Areni zmagali na svoji šesti zaporedni tekmi s 4:2 proti Seattle Kraken.

Za racmane sta zadela tudi Chris Kreider in Ryan Poehling. Lukaš Dostal je zbral 20 obramb.

Jared McCann in Jaden Schwartz sta zadela za Kraken, ki so izgubili sedem od zadnjih devetih tekem. Philipp Grubauer je zbral 27 obramb.