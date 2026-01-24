Zlati vitezi gladko odpravili javorove liste

Za Vegas so zadeli tudi Pavel Dorofejev, Braeden Bowman in Keegan Kolesar. Adin Hill je imel 18 obramb, Ivan Barbašev pa tri podaje.
Marner, ki je z Maple Leafs igral devet sezon, je bil vsakič, ko se je dotaknil ploščka, izžvižgan.
Za Toronto so zadeli John Tavares, Scott Laughton in Bobby McMann. Anthony Stolarz je po vrnitvi po poškodbi ubranil 25 strelov.
Hokejisti iz Las Vegasa so se z zmago in 62 točkami utrdili na vrhu pacifiške skupine. Edmonton Oilers imajo na drugem mestu 58 točk. Los Angeles Kings, za katere igra Anže Kopitar, imajo na petem mestu tihomorske divizije 53 točk.
Hendrix Lapierre je dosegel svoj prvi gol na 91 tekmah, Washington Capitals pa so niz štirih porazov končali z zmago s 3:1 proti Calgary Flames v Scotiabank Saddledomu.
"Že nekaj časa nisem dosegel gola, ampak mislim, da se gol z zmago na splošno zdi veliko boljša možnost," je dejal Lapierre, ki je nazadnje dosegel gol 18. marca 2024, prav tako v Saddledomeu proti plamenom.
"Vem, da je zelo klišejsko, ampak po zadnjih nekaj tekmah smo to res potrebovali. Jutri moramo proti Edmonton Oilers začeti znova, ampak mislim, da je bil danes korak v pravo smer."
Za prestolnike je znova zabil ruski zvezdnik Aleks Ovečkin, ki je plošček izstrelil v nebranjeno mrežo ter manj kot minuto pred koncem postavil končni izid 3:1. Štiridesetletni veteran ima vsega skupaj že 918 golov.
Martin Fehervary je prispeval dve podaji, Logan Thompson pa 25 obramb.
Cutter Gauthier in Pavel Mintjukov sta dosegla vsak gol in podajo, Anaheim Ducks pa so v Climate Pledge Areni zmagali na svoji šesti zaporedni tekmi s 4:2 proti Seattle Kraken.
Za racmane sta zadela tudi Chris Kreider in Ryan Poehling. Lukaš Dostal je zbral 20 obramb.
Jared McCann in Jaden Schwartz sta zadela za Kraken, ki so izgubili sedem od zadnjih devetih tekem. Philipp Grubauer je zbral 27 obramb.
Anaheim v razvrstitvi pacifiške skupine zaseda tretje mesto s 57 točkami.
Vodilna ekipa zahodne konference Colorado Avalanche je na domačem ledu doživela drugi zaporedni poraz. Colorado s 77 točkami sicer ostaja trdno na vrhu razpredelnice in lige NHL.
V Denverju je blestel Owen Tippett, ki je dosegel hat-trick in podajo, vključno z golom za vodstvo na začetku tretje tretjine, s čimer so Philadelphia Flyers v Ball Areni slavili s 7:3.
Matvej Mičkov je dosegel dva gola in podajo, Denver Barkey pa gol in podajo za letalce, ki so zmagali na dveh od zadnjih treh tekem. Samuel Ersson je zbral 32 obramb.
Parker Kelly, Victor Olofsson in Cale Makar so prispevali gole, Nathan MacKinnon in Martin Nečas pa sta imela po dve podaji za Avalanche, ki so izgubili na štirih od zadnjih petih tekem. Mackenzie Blackwood je zbral 13 obramb.
Na drugem mestu zahoda je ekipa Dallas Stars. Ta ima po novem 67 točk in je s tem izenačena z ekipo Minnesota Wild.
Mož odločitve na tekmi v American Airlines Centru je bil Jason Robertson. V tretji tretjini je dosegel gol minuto pred koncem in s tem prelomil izid ter popeljal teksaško zasedbo do zmage nad St. Louis Blues s 3:2.
Tampa Bay Lightning je v United Centru v Chicagu podaljšala niz točk na 15 tekem, ko je z 2:1 premagala Blackhawks po kazenskih strelih.
Niz Tampa Baya je tretji najdaljši v zgodovini franšize, takoj za nizom 16 tekem s točkami v sezoni 2018/19 in nizom 18 tekem v sezoni 2003/04.
To je bila tretja zaporedna zmaga za Floridčane, s katero so se s 67 točkami zavihteli na vrh vzhodne konference.
Nikita Kučerov je dosegel tako gol v rednem delu kot pri izvajanju kazenskih strelov, Dominic James pa je v petem krogu kazenskih strelov zabil zmagovalni gol.
* Izidi:
Toronto Maple Leafs - Vegas Golden Knights 3:6
Chicago Blackhawks - Tampa Bay Lightning 1:2 (kazenski streli)
Dallas Stars - St. Louis Blues 3:2
Colorado Avalanche - Philadelphia Flyers 3:7
Calgary Flames - Washington Capitals 1:3
Vancouver Canucks - New Jersey Devils 4:5
San Jose Sharks - New York Rangers 3:1
Seattle Kraken - Anaheim Ducks 2:4
