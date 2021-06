'Zlati vitezi' iz Las Vegasa prek Colorada v polfinale

Med strelce so se za hokejiste iz mesta greha vpisali Alex Pietrangelo, Nick Holden, William Karlsson, Keegan Kolesar, William Carrier in Max Pacioretty.

Izjemen je bil tudi prispevek vratarja Marca-Andreja Fleuryja, ki je zaustavil 30 strelov gostov iz Kolorada. Fleury je dosegel 89. zmago v končnicah, kar ga uvršča na četrto mesto večne lestvice. Za najboljšo ekipo zahodne skupine, Colorado, ki je redni del sezone kot dobitnik tolažilne nagrade predsedniškega pokala končal na vrhu ligaške lestvice, pa so zadeli Devin Toews, Mikko Rantanen in Andre Burakovsky. Nemec Philipp Grubauer je zbral 17 obramb. Tekmo si je lahko v živo ogledalo kar 18.000 hokejskih navdušencev, ki so do zadnjega sedeža napolnili tribune dvorane T-Mobile.

Las Vegas je v končnici prikazal izjemno energijo, ko se je izkopal iz brezna poraza. Zlati vitezi so dobili štiri tekme po vrsti ter napredovali v polfinale, v katerem se bodo v boju na štiri zmage za finale pomerili s kanadsko zasedbo Montreal Canadiens. Ta je s 4:0 v zmagah pometla z Winnipeg Jets.