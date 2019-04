Zlati vitezi zapravili prvi zaključni plošček

Hokejisti Vegas Golden Knights so imeli na peti tekmi dvoboja prvega kroga končnice NHL proti San Jose Sharksom priložnost, da bi se prebili v drugi krog, a so delali račun brez krčmarja. Morski psi so se na domačem ledu prebudili, zmagali s 5 : 2 in skupni zaostanek v boju na štiri zmage zmanjšali na 2 : 3. Šesta tekma bo v nedeljo v Las Vegasu.

Vegas Golden Knightsi niso izkoristili prve priložnosti za preboj v naslednji krog končnice. FOTO: AP Junak tekme je bil Tomaš Hertl, ki je prvega od svojih dveh zadetkov večera zadel že po 76 sekundah igre, po enkrat so se med strelce za gostitelje vpisali še Logan Couture, Barclay Goodrow in Joe Pavelski, vratar Martin Jones je zbral 30 obramb. Na Zahodu je bila danes še tekma Winnipeg Jets – St. Louis Blues. Gosti so zaostajali, na koncu pa dosegli pomembno zmago s 3 : 2, s katero so tudi po petih tekmah v boju na štiri zmage povedli s 3 : 2. Zmagoviti gol je 15 sekund pred koncem dosegel Jaden Schwartz. Na edini tekmi končnice vzhodne konference so Carolina Hurricanesi z 2 : 1 na domačem ledu ugnali branilce naslova Washington Capitals in po štirih tekmah razmerje moči v zmagah izenačili na 2 : 2. Zmagoviti gol v Raleighu je že v drugi tretjini dosegel Teuvo Teravainen, en zadetek je dosegelWarren Foegele, vratar Petr Mrazek pa je nanizal 30 obramb.



Izidi, končnica, 1. krog:

- vzhod:

Carolina Hurricanes - Washington Capitals 2:1

- izid v zmagah je izenačen na 2:2; - zahod:

Winnipeg Jets -St. Louis Blues 2:3

- St. Louis v zmagah vodi s 3:2; San Jose Sharks- Vegas Golden Knights 5:2

- Vegas v zmagah vodi s 3:2;