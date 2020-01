Zmaga kraljev nad zlatimi vitezi

V ameriški kockarski Meki je blestel zlasti vratar kraljev Jack Campbell, ki je zbral kar 43 obramb in dodal levji delež k zmagi nad vodilno ekipo pacifiške skupine. Zlati vitezi so sicer v zadnjih dveh tretjinah kralje zasuli s streli, razmerje je bilo kar 35:5, a niso mogli preobrniti zaostanka štirih zadetkov. Po zmagi kraljev nad Vegasom ter ob porazu Anaheima proti Dallasu (0:3) so hokejisti iz Los Angelesa splezali z zadnjega mesta na zahodu. Po enkrat so za goste zadeli še Alec Martinez, Ben Hutton in Tyler Toffoli, za domačo ekipo pa sta bila uspešna Reilly Smithin Max Pacioretty.

Kopitar vodi po številu podaj in točkah proti Vegasu, saj je na dosedanjih 12 tekmah proti zlatim vitezom dosegel osem podaj in skupno dvanajst točk.

Naslednja tekma kralje čaka v soboto, kot bodo gostovali v Raleighu pri Carolina Hurricanes.



Izidi:

Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings 2:5

(Anže Kopitar podaja za L.A. Kings)

Boston Bruins- Winnipeg Jets 5:4

Montreal Canadiens -Edmonton Oilers 2:4

Tampa Bay Lightning - Arizona Coyotes 4:0

Florida Panthers - Vancouver Canucks 5:2

New York Rangers - New Jersey Devils 6:3

St. Louis Blues - Buffalo Sabres 5:1

Chicago Blackhawks - Nashville Predators 2:5

Calgary Flames - Minnesota Wild 2:1

Anaheim Ducks - Dallas Stars 0:3

San Jose Sharks - Columbus Blue Jackets 3:1