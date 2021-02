Zmaga 'kraljev' ob zadetku in podaji Kopitarja

Los Angeles, ki je z zmago ujel predzadnji San Jose v skupini Honda West, je prvo tretjino dobil s 3:1, prvi gol je ob igralcu več v tretji minuti dosegel prav 33-letni Hrušičan Anže Kopitar . Delo pa so 'kralji' dokončali v zadnji tretjini z delnim izidom 3:0. Slovenec, ki je že pri 17 točkah (štirje goli, 13 podaj), je podajo vpisal pri zadnjem golu. S tremi podajami se je izkazal tudi Drew Doughty .

Liga NHL, izidi:

Los Angeles Kings - San Jose Sharks6:2

(Anže Kopitar gol in podaja za Kings).

New York Islanders - Pittsburgh Penguins 3:4 (kazenski streli)

Florida Panthers- Tampa Bay Lightning 5:2

Chicago Blackhawks - Columbus Blue Jackets 5:6

Nashville Predators - Detroit Red Wings 3:2

Winnipeg Jets - Ottawa Senators 5:1

Montreal Canadiens - Edmonton Oilers 0:3

Dallas Stars - Carolina Hurricanes 3:5

Vancouver Canucks - Calgary Flames 1:3

Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 0:1



- preloženo:

Buffalo Sabres - Washington Capitals

Philadelphia Flyers - New Jersey Devils

Minnesota Wild - St. Louis Blues

Colorado Avalanche - Arizona Coyotes