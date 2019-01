Zmaga Schwarzu, Čater napredoval do 12. mesta, Kosi po povratku do točk

Tekmovanje za 89. pokal Lauberhorn se je začel s kombinacijskim slalomom na progi Männlichen. Na startu prve vožnje kombinacije je bilo šest Slovencev. Brez uvrstitve in nastopa v drugi vožnji, smuku, sta ostala Miha Hrobat in Boštjan Kline , ker sta bila diskvalificirana.

Hadalin, ki je slalomski specialist, z desetim mestom na kombinacijskem slalomu ne more biti zadovoljen. V nedeljo bo naskakoval boljšo uvrstitev, ko bo na sporedu klasični wengenski slalom, na katerem je pred 39 leti, 20. januarja 1980, Bojan Križaj postal prvi Slovenec z zmago v svetovnem pokalu.

Slovenci so tako imeli polovični uspeh s tremi dobitniki točk svetovnega pokala. Čater je v finalu s sedmim časom smuka pridobil sedem mest ter z 12. mestom postavil najboljši dosežek v sezoni.

Še en nastop so si zagotovili Štefan Hadalin z desetim časom (+1,84). Martin Čater je bil po prvi vožnji 19., z zaostankom 3,38 sekunde. Klemen Kosi je na prvi tekmi po hudem padcu v Bormiu kombinacijski slalom končal na 22. mestu, z zaostankom 3,86. Slalomsko vožnjo je končal še Tilen Debelak na 34. mestu z zaostankom 5,47 sekunde. Tudi Debelak si je privozil še en nastop, nastopil je po najboljših 30 s prve proge, a v finalu ni končal smuka in je ostal brez uvrstitve.

Zato pa je 23-letni Vrhničan s solidnim smukaškim nastopom, imel je 29. čas smuka, osvojil končno 18. mesto (+3,46). S končnim 29. mestom (+5,31) je prvi dve točki po padcu v Bormiu osvojil Kosi.

Po drugi vožnji s smukom na skrajšani progi Lauberhorn na prvih treh mestih ni prišlo do spremembe. Schwarz je s 13. časom smuka ubranil vodstvo s slaloma ter se pri svojih 23 letih veselil še druge zmage v svetovnem pokalu, potem ko je zmagal na mestni paralelni tekmi na prvi dan novega leta v Oslu.

Avstrijcu se tokrat ni ponovila napaka s slaloma v Adelbodnu, ko je po vodstvu v prvi vožnji, na drugi progi naredil napako in odstopil, zmagal pa je njegov sloviti rojak Marcel Hirscher, ki tokrat ni bil na startu. Slalomski specialist Schwarz je prišel do petih stopničk in prve zmage v alpski kombinaciji.

Tretji po prvi vožnji Victor Muffat-Jeandet je v finalu prehitel Pinturaulta, ki je bil drugi najboljši po slalomu. Alexis Pinturaultje wengensko super kombinacijo dobil leta 2013, tretji pa je bil leto kasneje.

Schwarz je postal predzadnji zmagovalec wengenske alpske kombinacije. Ta bo na sporedu le še leta 2020, leta 2021 pa jo bo v Wengnu zamenjal sprinterski smuk v dveh vožnjah.

Izidi:

1. Marco Schwarz (Avt) 2:36,92 48,77 1:48,15

2. Victor Muffat-Jeandet (Fra) 2:37,14 +00,22 49,64 1:47,50

3. Alexis Pinturault (Fra) 2:38,04 +01,12 48,97 1:49,07

4. Mauro Caviezel (Švi) 2:38,15 +01,23 50,37 1:47,78

5. Romed Baumann (Avt) 2:38,48 +01,56 51,49 1:46,99

6. Pavel Trihičev (Rus) 2:38,75 +01,83 50,28 1:48,47

7. Kjetil Jansrud (Nor) 2:38,79 +01,87 51,36 1:47,43

8. Riccardo Tonetti (Ita) 2:38,88 +01,96 50,59 1:48,29

9. Vincent Kriechmayr (Avr) 2:39,23 +02,31 52,90 1:46,33

10. Christof Innerhofer (Ita) 2:39,31 +02,39 51,68 1:47,63

...

12. Martin Čater (Slo) 2:39,64 +02,72 52,15 1:47,49

18. Štefan Hadalin (Slo) 2:40,38 +03,46 50,61 1:49,77

29. Klemen Kosi (Slo) 2:42,23 +05,31 52,63 1:49,60

...

- odstop v finalu: Tilen Debelak (Slo)

- diskvalificirana po 1. vožnji: Miha Hrobat, Boštjan Kline

Skupno (21):

1. Marcel Hirscher (Avt) 976

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 571

3. Alexis Pinturault (Fra) 554

4. Max Franz (Avt) 408

5. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 392

6. Marco Schwarz (Avt) 384

7. Mauro Caviezel (Švi) 377

8. Aksel Lund Svindal (Nor) 369

9. Dominik Paris (Ita) 366

10. Vincent Kriechmayr (Avt) 365

...

19. Žan Kranjec (Slo) 235

51. Štefan Hadalin (Slo) 84

66. Klemen Kosi (Slo) 60

67. Martin Čater (Slo) 58

97. Boštjan Kline (Slo) 25

120. Miha Hrobat (Slo) 11

- alpska kombinacija (1):

1. Marco Schwarz (Avt) 100

2. Victor Muffat-Jeandet (Fra) 80

3. Alexis Pinturault (Fra) 60

4. Mauro Caviezel (Švi) 50

5. Romed Baumann (Avt) 45

6. Pavel Trihičev (Rus) 40

7. Kjetil Jansrud (Nor) 36

8. Riccardo Tonetti (Ita) 32

9. Vincent Kriechmayr (Avt) 29

10. Christof Innerhofer (Ita) 26

...

12. Martin Čater (Slo) 22

18. Štefan Hadalin (Slo) 13

29. Klemen Kosi (Slo) 2