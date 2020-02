Zmaga za čast: Kopitar z dvema podajama do zmage pred 43.574 gledalci

Tokrat si je dvoboj ogledalo 43.574 gledalcev, videli pa so simultanko Kanadčana Tylerja Toffolija , ki je dosegel vse tri gole gostov na tej tekmi. Pri dveh mu je podal 32-letni Hrušičan, ki je tako še 13. v 14 sezonah v najmočnejši hokejski ligi na svetu presegel mejo 50 doseženih točk. Trenutno je pri številki 51 za 17 golov in 34 podaj.

V nadaljevanju je Colorado pritisnil in prek Samuela Girarda prišel do izenačenja v 40. minuti, ravno v trenutku, ko je Quick pobiral izgubljeno palico v gneči pred svojim golom. Ko se je že zdelo, da bo zmagovalca obračuna odločil podaljšek, sta na sceno stopila Kopitar in Toffoli, ki sta 55 sekund pred koncem obračuna zrežirala drugi zadetek kraljev. Hrušičan je dobil sodniški met, 27-letni Kanadčan pa je v drugem poskusu le premagal Čeha Pavla Francouza, ki je v zadnji tretjini zamenjal poškodovanega Nemca Philippa Grubauerja.

Zadnji zadetek je Toffoli pet sekund pred koncem dosegel v prazno mrežo po lepi podaji slovenskega zvezdnika, ki je s tem zabeležil svojo 939. točko v karieri na 1062. tekmi. Kralji kljub dvema zaporednima zmagama še vedno ostajajo na dnu zahodne konference, Anaheim jim beži za šest točk, končnica, ki je letos moštvo iz mesta angelov ne bo videlo, pa je oddaljena 19 točk. Naslednja tekma, 60. v sezoni, kralje čaka v noči iz torka na sredo, ko bodo gostovali v Winnipegu.

Zmagi tudi za Boston in Tampo Bay

Na ostalih obračunih sta z mrtvim tekom na vrhu vzhodne konference nadaljevala Boston in Tampa Bay. Kosmatinci so s 4:1 ugnali zadnje moštvo lige Detroit, strele pa so za deseto zaporedno zmago ugnale Philadelphio s 5:3. Dolgo časa vodilno moštvo Washington pa je izgubilo še tretjič v zadnjih štirih dvobojih. Tokrat je bila s 3:1 boljša Arizona.

Vodilno moštvo zahoda St. Louis je na domačem ledu izgubilo proti Nashvillu, Edmonton pa je na krilih najboljšega strelca lige, Nemca Leona Draisaitla, prišel do gostujoče zmage proti Floridi z 1:4. Nemec je vknjižil gol in podajo za skupno že 92 točk v tej sezoni. Zmag so se v noči na nedeljo veselili še San Jose Sharks, Toronto, Chicago, Vegas in Dallas.

Izidi:

Boston Bruins- Detroit Red Wings 4:1

St. Louis Blues - Nashville Predators 3:4

Tampa Bay Lightning- Philadelphia Flyers 5:3

Florida Panthers - Edmonton Oilers 1:4

Minnesota Wild - San Jose Sharks 0:2

Montreal Canadiens - Dallas Stars 3:4 (podaljšek)

Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs 2:4

Colorado Avalanche -Los Angeles Kings 1:3

(Anže Kopitar: 2 podaji za LA)

Calgary Flames - Chicago Blackhawks 4:8

Arizona Coyotes- Washington Capitals 3:1

Vegas Golden Knights - New York Islanders 1:0