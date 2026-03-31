Zmajčice po treh letih znova zavzele hokejski tron

Hokejisti HK Triglav Kranj pa so članski prvaki Mednarodne hokejske lige (IHL) v sezoni 2025/26. V srbski prestolnici so na četrti tekmi finala končnice vknjižili še tretjo zmago proti hokejistom SKHL Crvena zvezda iz Beograda (3:2,2:3,5:1,4:3)
Novi prvaki iz Kranja so bili na poti do finala, kot najvišje uvrščena ekipa po rednem delu, v četrtfinalu prosti, nato pa so v polfinalu premagali KHL Medveščak Admiral (3:0,5:2,4:2). Hokejisti SKHL Crvena zvezda so se v finale uvrstili z zmago proti HK Slavija Junior v polfinalu (4:1,2:3,8:2,2:3,4:1), ter KHL Zagreb v četrtfinalu (3:0,7:1,7:2).
