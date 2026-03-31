Zmajčice po treh letih znova zavzele hokejski tron

Končano je tudi državno hokejsko prvenstvo za članice v sezoni 2025/26, ki je po treh letih znova prineslo spremembo na vrhu. Naslov državnih prvakinj se tako iz Štajerske znova seli v Ljubljano, potem ko so hokejistke HK Olimpija končale redni del tekmovanja na vrhu lestvice. Drugo mesto so osvojile lanske prvakinje, igralke HDK Maribor; dekleta HK Triglav Kranj pa so bile ob izteku prvenstva tretje.