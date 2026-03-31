Hokej

Zmajčice po treh letih znova zavzele hokejski tron

Ljubljana, 31. 03. 2026 14.53 pred 28 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Hokej ženske Olimpija

Končano je tudi državno hokejsko prvenstvo za članice v sezoni 2025/26, ki je po treh letih znova prineslo spremembo na vrhu. Naslov državnih prvakinj se tako iz Štajerske znova seli v Ljubljano, potem ko so hokejistke HK Olimpija končale redni del tekmovanja na vrhu lestvice. Drugo mesto so osvojile lanske prvakinje, igralke HDK Maribor; dekleta HK Triglav Kranj pa so bile ob izteku prvenstva tretje.

Hokejisti HK Triglav Kranj pa so članski prvaki Mednarodne hokejske lige (IHL) v sezoni 2025/26. V srbski prestolnici so na četrti tekmi finala končnice vknjižili še tretjo zmago proti hokejistom SKHL Crvena zvezda iz Beograda (3:2,2:3,5:1,4:3)

Preberi še Predsednik Olimpije Butara: To je nagrada za katero smo garali zadnjih osem let

Novi prvaki iz Kranja so bili na poti do finala, kot najvišje uvrščena ekipa po rednem delu, v četrtfinalu prosti, nato pa so v polfinalu premagali KHL Medveščak Admiral (3:0,5:2,4:2). Hokejisti SKHL Crvena zvezda so se v finale uvrstili z zmago proti HK Slavija Junior v polfinalu (4:1,2:3,8:2,2:3,4:1), ter KHL Zagreb v četrtfinalu (3:0,7:1,7:2).

hokej dp
