Zmaji z navijači proslavili finale Alpske lige in obljubljajo, da gredo po pokal: se obeta slovenski finale?

Hokejisti SŽ Olimpije so prvi finalisti mednarodne Alpske lige. V Tivoliju so še tretjič zapored premagali avstrijski Lustenau in se zasluženo veselili napredovanja. Zmago so hokejisti z bakljami po tekmi proslavili tudi z zvestimi navijači. Na dobri poti so tudi hokejsti Sij Acroni Jesenic, ki za finalno vstopnico in veliki slovenski finale AL potrebujejo še eno zmago.

VEČ VIDEOVSEBIN 00:37 Slavje hokejistov Olimpije z navijači ob preboju v finale AL 02:20 Izjava kapetana Aleša Mušiča ob preboju v finale AL