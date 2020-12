Zmaji do visoke zmage tudi proti Cortini

Ljubljanski hokejisti so v tivolskem hramu hokeja v prestolnici dosegli novo zmago v Alpski ligi. Drugo tekmo zapored so visoko zmagali, v torek proti avstrijskemu Kitzbühlu je bilo 9:2, tokrat so bili prav tako prepričljivo proti italijanski Cortini. Uvod v tekmo je sicer obetal drugačen razplet. Kanadčan Mike Cazzolaje najprej v 12. minuti povedel goste v vodstvo, v 14. pa ob igralcu več gostje, znova je bil uspešen Cazzola, povišali na 2:0.

A zmaji so se hitro vrnili in še pred prvim odmorom sta Miha Zajcin Jan Drozgposkrbela za izenačenje. Ko je Pance v 29. in 32. minuti dosegel dva zaporedna gola, drugega ob dveh igralcih več na ledu, so varovanci trenerja Gregorja Polončiča končno lažje zadihali. Tretjino so po golu Nika Simšiča dobili celo s 3:0. V 47. minuti je zadel še Aleš Mušičin ko so Italijani znižali razliko na tri gole, je za varno razdaljo poskrbel Anže Ropret (51.). V strelih je bilo 40:28 za zmaje.

Olimpijo že v torek čaka tekma z Rittnom, prihodnjo soboto pa gostovanje v Asiagu.