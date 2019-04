Zmaji čakajo tekmeca v finalu Alpske lige: 'S kom bomo igrali, se ne ukvarjamo'

Po tem ko so še tretjič v polfinalnem obračunu premagali avstrijsko ekipo Lustenau, nazadnje je bilo v Tivoliju 7 : 4, so se zmaji uvrstili v finale AHL.

S povsem slovensko ekipo - so edini, ki so v ligi treh držav nastopili zgolj z domačimi hokejisti - so se prebili vse do zadnje stopničke izločilnih bojev. Kdo bo nasprotnik, je odvisno od polfinalnega obračuna med Jesenicami in Pustertalom. "Nekaj dni počitka nam (je) bo prišlo prav, da se bomo lahko dobro pripravili na finale. Zavedamo se, da ne bo lahko, a s takšno igro, kot smo jo prikazali doslej, verjamemo v uspeh," v imenu slačilnice zmajev sporoča trener SŽ Olimpije Jure Vnuk. "S kom bomo igrali v finalu, se ne ukvarjamo, serija bo zagotovo težka. A gledati moramo nase, igrati svojo igro. Gremo pa po pokal," je za uradno spletno stran kluba povedal strelec dveh golov z zadnje tekme polfinala, Mariborčan na delu v Ljubljani, Žiga Pešut.