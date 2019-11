Zmaji kar z 12:1 odpravili zasedbo Steel Wings Linz

Ta zmaga je enajsta v sezoni in četrta v novem nizu, potem ko so prejšnjo serijo zmag po osmih uspehih prekinili s porazom na tekmi s Cortino. Tako kot v soboto tudi danes ni bilo dvoma o tem, kdo bo v boju slovenskih prvakov in podružnične ekipe Linza zmagal. Na prvi tekmi je bilo razmerje strelov kar 78:9, v golih pa 7:0. Danes so slovenski prvaki začeli zadevati takoj, že v prvi minuti je bil uspešen Gal Koren, nadaljeval je Anže Ropretv deveti, Žan Jezovšek je zadel v 12. minuti. Aljaž Chvatalpa je strelsko začel drugo tretjino z golom v 23. minuti, le dobro minuto zatem je spet zadel Jezovšek, na 6:0 je povišal Luka Zorko, na 7:0 pa Luka Ulamec. Tako so Ljubljančani že v 32. minuti dosegli izid prve tekme, a so gostje tokrat prišli vsaj do častnega gola.

Danes pa se Ljubljančani nato niso ustavili pri sedmici, zadevali so tudi v zadnji tretjini: uspešni so bili še tretjič na tekmi Jezovšek, dvakrat Anej Kujavec, Nejc Brus in Mark Sever. Statistično so imeli Ljubljančani 25 strelov manj kot na prvi medsebojni tekmi, a so dosegli pet golov več.

Z novo zmago so zmaji spet prevzeli vodstvo na lestvici regionalnega tekmovanja, prehiteli so Pustertal, prav ta ekipa pa bo v ponovitvi lanskega finala v derbiju vodilnih naslednji tekmec Ljubljančanov. Obračun prvo- in drugouvrščene ekipe bo v sredo v dvorani Tivoli.