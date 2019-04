Zmaji po 'breaku' v Brunicu: 'Finalna serija bo še dolga'

Ljubljanski hokejisti so na prvih dveh gostujočih tekmah finalne serije Alpske lige "iskali" vsaj eno zmago in s tem "break", ki bi jim utrl pot proti laskavemu naslovu. To jim je na drugi tekmi v Brunicu po visoki zmagi (7:2) tudi uspelo. Finalna serija se sedaj seli v Tivoli, kjer bodo zmaji v nedeljo in ponedeljek gostili italijansko ekipo Pustertal. Izid v zmagah po dveh tekmah je izenačen (1:1).

Zmaji so izenačili finalno serijo. FOTO: Miro Majcen

Na prvi finalni tekmi so bili zmaji v napadu še "brezzobi", Pustertal je zanesljivo slavil s 3:0 in povedel v seriji. Že dan kasneje, so bili Ljubljančani izjemno razpoloženi v napadu in zabili kar sedem golov. Prepričljiva zmaga zmajev v Brunicu pa povsem ne kaže realnega stanja na igrišču. Zmaji še zdaleč niso bili toliko boljši tekmeci, kot kaže končni izid.

Finalna serija se seli v Ljubljano. Tretja tekma bo v nedeljo v Tivoliju.

A so bili zelo učinkoviti, predvsem v obdobju od 26. do 28. minute, ko so v minuti in desetih sekundah dosegli tri gole. Vsi ploščki, ki so jih izstrelili, so praktično končali v mreži, sicer odlični vratar Colin Furlong, ki bi lahko kdaj tudi bolje posredoval, je le zmajeval z glavo. Končno razmerje strelov na gol pa 32:22 v korist gostov. "Za nami je nova težka tekma dveh zelo izenačenih nasprotnikov. Tokrat smo bili precej bolj učinkoviti kot dan prej. Veseli nas odlična reakcija ekipe po porazu na prvi tekmi. Dobili smo bitko, a vojne seveda še ne. Pred nami je še dolga finalna serija," je po zmagi v Brunicu povedal direktor kluba iz prestolnice Tomaž Vnuk, ki upa na močno navijaško podporo v Tivoliju kamor se sedaj seli finalna serija.





Jure Vnuk FOTO: Damjan Žibert