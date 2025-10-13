Zmaji po četrtini sezone v vodstvu lige ICE: 'Rezerve so še velike'

Po nekaj manj kot četrtini rednega dela sezone hokejske lige ICE je pogled na lestvico za edini slovenski klub Olimpijo Ljubljano zelo spodbuden. Zmaji po desetih tekmah vodijo, v klubu so zelo zadovoljni z večino statističnih prvin in igro, a dodajajo, da je še vedno tudi možnost izboljšave. Olimpija je po 10. krogu na vrhu lestvice, ima 20 točk, dosegla je sedem zmag, izgubila je trikrat, razlika v zadetkih je 54:30.

Ben Cooper FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Biti prvi na lestvici po desetih krogih z večino pozitivnih pokazateljev ni nekaj, na kar smo računali. Seveda smo začeli ambiciozno, a dokler ne začneš, ne veš, če si bil uspešen pri grajenju. Zdaj vidimo, da smo dobro gradili, imamo določeno kakovost, nočemo pa pasti v evforijo, to je šele začetek. Zavedamo se tudi pomanjkljivosti," je na novinarski konferenci v Tivoliju dejal direktor kluba Anže Ulčar.



Naštel je nekaj pozitivnih statističnih dejavnikov, kot je povprečje 5,4 pri doseženih golih na tekmo, prvo mesto v ligi ob igri z igralcem manj (35-odsotna učinkovitost) ter drugo mesto ob igri z igralcem manj. Na drugi strani pa je izpostavil preveč prejetih zadetkov (povprečje tri) in preveč kazni.

Anže Ulčar, desno Ben Cooper in levo Robert Sabolič. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Nedeljska tekma z Innsbruckom, ki so jo domači po podaljšku izgubili s 6:7, je bila tudi opozorilo, da ne smeš nikogar podcenjevati, je dejal Ulčar. "Pod črto: lahko smo zadovoljni, moramo pa ostati realni. Šele začetek je, manj kot četrtina tekem v rednem delu, je pa zanesljivo dobra popotnica. Imamo kakovost, a moramo neprestano delati, ni lahkega tekmeca, včeraj smo dobili 'brco v rit', iz katere se bomo nekaj naučili. Z osnovo pa smo zadovoljni."

Izpostavil je tudi nenavadno strog sodniški kriterij pri izključitvah zaradi prekrškov ob udarcih s palico na tej tekmi: "Liga je pred to tekmo opozorila, da se bodo osredotočili na 'slashnig', a je bilo zame to pretirano in je uničilo tekmo. V prvih krogih je bilo kar nekaj hujših prekrškov, to pa je bilo pretirano in so se na koncu tudi sodniki izgubili. Takšne spremembe se morajo dogajati postopoma, zdaj pa je bil kar oster rez. To so stvari, ki jih imajo igralci ponotranjene in težko je v tej kompleksni igri vse to nadzorovati," je ta vidik pojasnil direktor kluba.

Lukaš Horak FOTO: HK Olimpija Ljubljana Domen Jančič icon-expand

Podal je tudi "zdravstveni karton", v ekipi imajo kar nekaj poškodb, a se igralci že počasi vračajo. Evan Polei in prvi vratar Lukaš Horak bosta predvidoma nared do petka, Jaka Sodja naslednji teden, kapetan Robert Sabolič bo manjkal še 14 dni. V klubu so zadovoljni tudi z obiskom gledalcev, so na želenem 20-odstotnem zvišanju v primerjavi s prejšnjo sezono, v petek pa bo v Tivoli prišel še posebej mikaven tekmec: prvak Salzburg je že tradicionalno vroč tekmec, za nameček pa je to nekdanji klub sedanjega stratega zmajev Bena Cooperja.