Zmaji po razburljivi tekmi Alpski ligi dodali še naslov državnih prvakov

Hokejisti SŽ Olimpije so postali državni prvaki, potem ko so na povratni tekmi finala v Ljubljani premagali Sij Acroni Jesenice s 5 : 2. Prvo tekmo so Gorenjci dobili s 4 : 2. Olimpija je v finalu državnega prvenstva prišla do svojega prvega naslova od leta 2016. Na zadnji tekmi finala sta imeli obe ekipi priložnost za slavje, v zadnji tretjini pa so gostitelji s tremi goli izničili in preobrnili zaostanek in potek tekme.

Prva tretjina se je končala neodločeno, potem ko je v 11. minuti z igralcem manj po protinapadu zadel Aljaž Chvatal. Vodstvo Ljubljančanov pa je trajalo vsega 17 sekund, takoj zatem je na drugi strani iz bližine zadel Eric Pance. Takoj po začetku druge tretjine so Ljubljančani povedli, pred golom se je lepo znašel Žiga Pešut. Jeseničani so izenačili v 33. minuti, potem ko je ob igri z igralcem več zadel Mathieu Gagnon, ko je spravil plošček v mrežo skoraj iz mrtvega kota z desne strani. Zeleno-beli so si upanje vrnili v 50. minuti, ko je Zajc zadel za 4 : 2, na veselje polnih tivolskih tribun pa je v 55. minuti Žan Jezovšekzadel za 5 : 2.

Finale državnega prvenstva, odločilna tekma:

SŽ Olimpija- SIJ Acroni Jesenice 5 : 2 (1 : 1, 1 : 1, 2 : 0) /2 : 4/

Chavatal 10., Pešut 22., Zajc 44., 50., Jezovšek 55. ; Pance 11., Gagnon 33.

/izid prve tekme na Jesenicah/

Več sledi!