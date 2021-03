'Zmaji' po zmagi nad večnimi tekmeci še povečali svojo prednost v alpski ligi

Zvečer pa se je na ledu zaradi poškodb precej oslabljena domača zasedba udarila z motiviranimi tekmeci, ki so zmagali na 15 od zadnjih 16 tekem. V prvem delu sicer stara znanca še nista pokazala najboljšega hokeja, tudi vratarja sta večji del tretjine dobro opravljala svoje delo in ko je že kazalo, da se bo prva tretjina končala brez golov, so gostje pol minute pred koncem pozabili na Nika Simšiča pred golom, kar je ta kaznoval z vodilnim zadetkom.

Zaslužena zmaga Olimpije

V nadaljevanju je bilo golov še več. Najprej so ob igralcu več izenačili gostje, ko je mladi Francesco Pinellilep prodor kronal z zadetkom, potem pa so imeli domači minuto in pol dva igralca več. Prednost so tudi izkoristili, za novo vodstvo je poskrbelAnže Ropret, isti igralec pa je nato le 40 sekund pred koncem tretjine po natančni podajiŽige Panceta izza gola zadel še za trdnejših 3:1.

Ko so zeleno-beli sredi zadnje tretjine po hitrem protinapadu Nejca Brusa povedli s 4:1, je bil derbi videti odločen. Toda železarji se niso predali, Andrej Hebar je nato pet minut pred koncem z golom poskrbel za priključek, gostje pa so v želji po še kakšnem golu že več kot dve minuti pred koncem potegnili vratarja Žana Usa iz vrat. A izid se ni več spremenil in zmaji so se veselili prestižne zmage.

Tokratni derbi je bil prvi od obeh v rednem delu, že v torek pa bo na sporedu še obračun v Podmežakli. Na lestvici ima zdaj SŽ Olimpija na prvem mestu 73 točk, Jeseničani na drugem mestu mestu pa 64.

Alpska liga, izid:

SŽ Olimpija - Sij Acroni Jesenice 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Simšič 20., Ropret 33., 40., Brus 49.; Pinelli 26., Hebar 54.