Zmaji po zmagi v Renonu v polfinalu Alpske lige

Zmaji so doslej v tej četrtfinalni seriji igrali po sistemu toplo-hladno. Čeprav so si tekmeca sami izbrali, pa vsaj na prvih dveh tekmah v gosteh niso našli prave rešitve za Ritten. Še več, druga ekipa rednega dela je na prvih dvobojih na Južnem Tirolskem ostala celo brez doseženega zadetka (0:4 in 0:5). Na domačih tekmah je bila slika povsem drugačna, tri visoke zmage (3:0, 6:2 in 4:1) so bile prava popotnica in obenem uganka za navijače, kako lahko ekipa doma igra tako prepričljivo, v gosteh pa prav tako izgublja. Del rešitve je bil morda zgodnejši odhod na tekmo: v tivolski zasedbi so se odločili, da tokrat na dolgo pot ne bodo odšli šele na dan tekme, temveč že dan prej. Vse skupaj je imelo pozitiven učinek; prednost 3:2 v zmagah, ko jim je do uspeha manjkala le še ena, se je v praksi hitro spremenila še v zadetek v gosteh. Led je prebilLuka Zorkoz igralcem več v sedmi minuti, nato je minuto in pol pozneje zadel šeŽiga Pešut. Tega zaostanka domačim, ki so predlani osvojili Alpsko ligo, ni uspelo izničiti. V drugi tretjini so bili boljši gostje, a je domače reševal vratar Thomas Trangust, v zadnji pa so po znižanju na 1:2 gostje hitro odgovorili, gol Žige Sveteta v 50. minuti ob številčni prednosti pa je nazadnje dokončno prevesel tehtnico na ljubljansko stran. Razmerje v strelih je bilo 19:32 v korist zmajev. V zadnjem dvoboju četrtfinala se merita Lustenau in mlada ekipa Salzburga; današnji gostje so na tekmo prišli s prednostjo 3:2 v zmagah, tokrat pa so domači zmagali s 4:2 in izsilili še sedmo tekmo.

Olimpija bo v polfinalu, ki se začne v ponedeljek, igrala z zmagovalcem tega para, Jeseničani, ki so do tega dela tekmovanja prišli bolj gladko s 4:0 v zmagah proti Asiagu, pa se bodo merili z najboljšo ekipo rednega dela italijanskim Pustertalom.

Izid, šesta tekma četrtfinala:

Ritten -SŽ Olimpija 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) * 2:4

Spinell 45.; Zorko 7., Pešut 9., Svete 50.



* - izid v zmagah