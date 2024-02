Zmaji pred zadnjo domačo tekmo: Generalka za dodatne kvalifikacije

Do konca rednega dela lige ICE sta za hokejiste SŽ Olimpije ostali še dve tekmi. Najprej domača tekma z drugim Fehervarjem, v petek pa gostovanje pri Linzu, ki se še bori za neposredno uvrstitev v končnico. "Čaka nas težka tekma z Madžari. Vemo, kje so njihove prednosti in slabosti, in na to se bomo skušali čim bolje pripraviti," je pred tekmo za uradno spletno stran ljubljanskega kluba povedal Žiga Pavlin. "Z mislimi smo še pri rednih tekmah, čakata nas še dva nasprotnika. Dobro se bomo pripravili, da bomo v nedeljo, ko začnemo s preplay-offom, pravi," je pred tekmo še povedal kapetan ljubljanskega moštva.



Popraviti vtis po katastrofi v Celovcu

Ljubljančani so v zadnjem obdobju prikazali več dobrih predstav in se utrdili na mestih, ki prinašajo dodatne kvalifikacije za končnico. A v Celovcu pri vodilni ekipi niso imeli svojega dne, visok poraz z 1:8 pa je tudi najvišji v sezoni.

Doslej so ta neslavni rekord imeli na septembrski tekmi s Vorarlbergom (1:7). S Celovčani pa so nazadnje na domačem ledu dvakrat zmagali, enkrat po podaljšku s 3:2 in drugič decembra po preobratu in kazenskih strelih s 7:6.