Zmaji proti Bolzanu pred novo zahtevno nalogo

Medtem ko so zmaji med božično-novoletnimi prazniki nanizali štiri zaporedne zmage, so se Italijani odrezali malo slabše. Po štirih zaporednih porazih so na zadnji tekmi zmagali, Ljubljančani pa so zadnji dve tekmi izgubili. Čeprav niso imeli najboljših rezultatov, pa so Italijani postavili rekord v ligi po udeležbi na tribunah, podpiralo jih je rekordno število obiskovalcev. Medtem ko je Trevor Gooch najuspešnejši strelec v zeleno-belem dresu z 42 točkami, od tega 19 goli, je pri Južno Tirolcih to Christian Thomas z 28 točkami, od tega 12 goli.