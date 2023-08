Zmaji s porazom in zmago

Zmaji so že odigrali dve tekmi. Sprva so bili proti gostitelju turnirja slovaškemu prvoligašu Zvolnu poraženi (1:4), ko je edini gol za Ljubljančane dosegel Rok Kapel, na drugi tekmi na Slovaškem pa so hokejisti SŽ Olimpije po podaljšku ugnali poljskega prvoligaša Tichyja. Zmaje do konca turnirja čaka še obračun s češkim drugoligašem. "Program turnirja je pester. Igramo proti trem ekipam iz treh različnih držav, kar je v pripravljalnem obdobju, ko se osredotočamo na svojo igro, nedvomno zaželeno. Z ekipami iz lige ICE bomo namreč igrali v sklepnem delu pripravljalnega obdobja," pravi direktor kluba iz Tivolija Anže Ulčar.