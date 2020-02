Zmaji samozavestno v drugi del sezone: Pričakujemo močno zeleno mašino

Gorenjci bodo po zadnjem derbiju, na katerem so doživeli precejšnjo blamažo in doma izgubili s kar 0:7, še dodatno motivirani.

Zadnji derbi je decembra na Jesenicah dobila četrtkova gostiteljica SŽ Olimpija kar s 7:0, po tistem porazu pa so se tudi železarji pobrali in si nazadnje priborili mesto med prvo šesterico. Olimpija je prvi del tekmovanja končala na prvem mestu.

"Derbi je sam po sebi specifičen, naboja je veliko, tekma veliko pomeni, ker je pač derbi. Se pa ne ukvarjamo z nasprotniki, predvsem se ukvarjamo s sabo. Pričakujemo zelo močno 'zeleno mašino'. Ta del pride zelo prav, imamo same močne tekme. Da pozabimo na eno tekmo in gremo takoj naprej, da izboljšamo detajle," je na novinarski konferenci pred derbijem razmišljal trener Ljubljančanov Gregor Polončič.

Koren: Derbi je vedno neka posebna tekma

"Ekipa je popolna, imamo samo nekaj manjših zdravstvenih težav, Aljaž Chvatal ima poškodovano mišico. Vrača se Mark Čepon, po bolezni se vrača tudi kapetan Aleš Mušič, do derbija bo nared,"je zdravstveno stanje pojasnil Polončič.

"V ekipi je super kemija. Borimo se, dobro treniramo. Zasluženo smo končali na prvem mestu, na podlagi tega lahko teh deset tekem čakamo mirni," pa je pričakovanja strnil najboljši strelec Ljubljančanov v prvem delu Gal Koren. "Zdaj pa se stopnjuje, začne se hokej, za katerega se igra vso sezono. Derbi pa je vedno neka posebna tekma, imamo še dva dni, da se pripravimo, da izboljšamo kakšno malenkost. Igrali jo bomo kot vsako tekmo, a bo le nekaj posebnega," je dodal Koren.

'Pisarna dela dobro'

Premor so zeleno-beli izkoristili tudi za obmorski regeneracijski trening, Polončič je ekipo pohvalil, da je v dobrem stanju, tako psihično kot fizično.

"Nobenih skrbi nimamo, pisarna dela dobro, da imamo mi dobre pogoje. Mislimo samo na hokej, trenerja se potrudiva, da je vse v redu, igralci dajejo maksimum. Vse poteka, kot mora," je še dodal Polončič. "Zanima nas samo naša struktura igre. Če pokažemo to, kar smo sposobni, nimam skrbi. Tisti, ki bo dobil več dvobojev, ki bo bolj zbran, v tisto smer bo šel derbi,"pa je o morebitni prednosti, ker so prejšnji obračun dobili s 7:0, dejal strateg moštva iz Tivolija.

Vnuk: Gledamo naprej, prihajajo res dobre tekme

Direktor kluba Tomaž Vnukpa je pojasnil, da bodo imeli v klubu sicer nekaj logističnih težav zaradi prenove dvorane Tivoli. Do konca drugega dela Alpske lige bodo še ostali doma, prav tako na prvih dveh tekmah četrtfinala. Pozneje pa bodo morali gostovati v Zalogu, a do morebitnega finala AHL bo prenova že končana. Prav tako pa je zanesljivo, da bo finale državnega prvenstva, v katerem sta tudi večna tekmeca, na sporedu v takrat že prenovljeni domači dvorani.

"Vesel sem, da ta derbi je. Imeli smo malo smole z urnikom, bilo je veliko prekinitev, ko po en mesec ni bilo tekem v Tivoliju. Igrali smo samo sedem sobot doma, vse ostale med tednom. Zdaj pa gledamo naprej, prihajajo res dobre tekme, vrhunski nasprotniki, začetek z derbijem. Februar v Tivoliju bo zanimiv," pravi Vnuk.

V ljubljanskem klubu so tudi pred tokratnim derbijem poudarili prizadevanja za trajnostni razvoj in pozvali navijače, naj vstopnice kupijo v predprodaji in izkoristijo možnost brezplačnega javnega prevoza ter se s tem izognejo tudi gneči pred tekmo ‒ zaradi prenove bo namreč pred dvorano še manj prostora kot običajno.