Olimpija jih je postavila tri v vrsto: 'Tiste majhne stvari gredo končno v naš prid'

Po negativni seriji "pravljičnih sedem porazov" in odstavitvi finskega trenerja Anttija Upija Karhule so ljubljanski hokejisti nanizali tri zmage in povrnili dobro praznično razpoloženje v Tivoli. Začasni trener Andrej Tavželj je več kot upravičil zaupanje vodilnih mož v klubu, a kljub temu ostaja v vlogi pomočnika, saj bodo v klub pripeljali novega (tujega) trenerja, ki naj bi bil dolgoročna rešitev za HK Olimpija Ljubljana. Cilj kluba ostaja preboj v končnico lige ICE.

Robert Sabolič nje podal za odločilni gol v pdoaljšku. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Nekdanji hokejski reprezentant in tudi član obeh vodilnih slovenskih klubov Olimpije in Jesenic, Andrej Tavželj, je dobil vse tri tekme v vlogi glavnega (začasnega) trenerja Olimpije.

Ljubljanski hokejisti so v končnici koledarskega leta 2024 dosegli še tretjo zaporedno zmago, potem ko so pred tem nanjo čakali sedem tekem. Za novi točki so danes po podaljšku zmagali na Južnem Tirolskem.

Ljubljančani so se pod njegovim vodstvom močno dvignili, predvsem kar se mentalnega stanja ekipe tiče. Zaporedne tri zmage proti Fehervarju, Asiagu in Pustertalu so tudi krepko dvignile samozavest v slačilnici zeleno-belih, kar je odličen podatek pred sklepnim delom rednega dela lige ICE, ko bodo še naprej lovili mesta, ki vodijo v končnico. "Zadovoljni smo, kako delujemo v zadnjem obdobju. Prišle so tudi zmage," poudarja začasni trener Olimpije Tavželj, ki je pozdravil lepo gostujočo zmago v Brunicu.

"Tekma je šla gor-dol. Bila so dobra obdobja za obe ekipi, kot tudi slaba. Veliko je bilo nihanj. V prvem delu so bili domači boljši, mi pa smo zabili tri gole. Nadaljevanje je bilo izenačeno, vesel pa sem, da nismo padli po tem, ko so tekmeci izenačili v končnici. Vesel sem zmage in teh dveh točk, predvsem za fante, ki zelo garajo," je po zmagi proti Pustertalu v uradni izjavi dejal kranjski strateg. Z njo so sicer Ljubljančani ostali na osmem mestu, so pa zdaj malenkost bližje šestemu, ki še neposredno vodi v končnico; zdaj je tam Beljak, ki ima 14 točk prednosti (55-41).

Andrej Tavželj se je odlično znašel v vlogi prvega trenerja. Kranjčan je na treh tekmah z zmaji dosegel tri zmage, od možnih devetih pa osvojil lepih sedem točk. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Dovolj imam teh nesrečnih zmag, ko tekmecem podarjamo dragocene točke. Sicer smo vzeli eno, a smo odigrali tekmo, polno napak. Če želimo v končnico, jih mora biti veliko manj," pa je po domačem porazu poudaril trener Pustertala Jason Jaspers. Koledarsko leto 2024 bodo Ljubljančani končali v ponedeljek z zadnjo domačo tekmo, v goste prihaja Dunaj, ki je na lestvici tri točke in eno mesto za Olimpijo.



Izid:

Pustertal - HK Olimpija Ljubljana 4:5 (1:3, 1:0, 2:1; 0:1)

Conci 12., Osmanski 25., Mantinger 42., Findlay 56.; Crnović 15., Sodja 18., Červeny 19., Simšič 53., Kerbashian 61.