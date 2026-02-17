Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Slovenija odloča 2026 Tujina Slovenija Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

Zmaji so nazaj: končnica je tu, sedaj po čim boljše izhodišče

Ljubljana, 17. 02. 2026 12.00 pred 7 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
21. naslov državnih prvakov za hokejiste Olimpije

Daljši tekmovalni odmor zaradi olimpijskega hokejskega turnirja, Olimpijo je v dresu Italije predstavljal napadalec Alex Petan, je nepreklicno končan in redni del lige ICE je pred durmi. Ljubljančane do konca čaka pet tekem, preko katerih si bodo skušali zagotoviti čim boljše izhodišče pred končnico, ki so si jo zmaji že predčasno zagotovili. Zeleno-bele ob povratku v Tivoli v sredo čaka obračun z Dunajem, ki še lovi zadnji vlak za končnico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ljubljanski hokejisti so se po visoki zmagi proti prvakom iz Salzburga (5:1), po kateri so si dokončno zagotovili nastop v končnici in se bodo lahko do konca rednega dela posvetili lovu na čim boljše izhodišče po rednem delu (prva štiri mesta prinašajo prednost domačega terena), nazadnje podali še na drugo stran Karavank. Tradicionalnemu tekmecu iz Beljaka v tej sezoni ne gre tako dobro kot zmajem, Beljačani se borijo za mesta v kvalifikacijah za končnico. Na koncu pa so po pravi poplavi golov zmagali domači ter končali ljubljanski zmagoviti niz.

Prvi dvoboj sezone med Olimpija - Vienno Capitalsi se je končal z visoko zmago zmajev (8:1).
Prvi dvoboj sezone med Olimpija - Vienno Capitalsi se je končal z visoko zmago zmajev (8:1).
FOTO: Aljoša Kravanja

Olimpija je igrala brez prvega vratarja Lukaša Horaka, ki je zaradi poškodbe v prvi tretjini moral z ledu, v Beljaku ga ni bilo v postavi, zamenjal ga je Luka Kolin. Ob daljšem tekmovalnem počitku so se na treninge zmajev vrnili vsi hokejisti, tako da bo na tekmi z Dunajčani manjkal le olimpijec Alex Petan, ki nastopa v dresu Italije. Po porazu na Koroškem so Ljubljančani zdrsnili na peto mesto lestvice, tri točke zastajajo za četrtim Bolzanom, z možnostmi, da po lestvici napredujejo. 

Preberi še Ljubljanski hokejisti izgubili v Beljaku

"Lahko si še priigramo prednost domačega ledu v četrtfinalu. Morda smo lahko še tretji, kar pomeni Liga prvakov v naslednji sezoni. Vseh pet tekem do konca rednega dela bo zelo pomembnih," sporoča trener ljubljanskih oklepnikov Ben Cooper. "Imamo osem točk več, kot jih je imela Olimpija lani po koncu rednega dela. Mi želimo dobiti vse tekme do konca in si priboriti odlično izhodišče," je dodal 48-letni Kanadčan na klopi Olimpije. 

Ben Cooper
Ben Cooper
FOTO: Luka Kotnik

Strateg zmajev je pojasnil, da so njegovi varovanci že dali skozi krizo: "Smo že imeli "pasje dneve" v letošnji sezoni, medtem ko se to zdaj dogaja ekipam v Ligi NHL. To so tekme rednega dela, ko je še veliko do končnice, čuti pa se utrujenost. Mislim, da smo to dali skozi decembra in na začetku januarja," je po 17-dnevnem reprezentančnem in nato še olimpijskem odmoru dejal Cooper. 

Preberi še Popoln tivolski večer: potrjena končnica, polna dvorana in skalp prvakov

Sledi še zadnjih pet tekem rednega dela lige ICE in nato skoraj dva tedna odmora do prve tekme četrtfinala, ki bo 11. marca. "Pred prvo tekmo četrtfinala je treba narediti podrobno analizo tekmeca. Za trenerje je precej neugodno, ker čakamo na tekmeca vse do zadnje tekme kvalifikacij za končnico. Treba je pripraviti analizo vseh štirih možnih tekmecev. Zadnji teden pred končnico je zares stresen," je pred trekmo s prestolničarji iz Dunaja povedal Kanadčan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej ice olimpija capitals

Ob Slovakih v olimpijski hokejski četrtfinale še Kanada, Finska in ZDA

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
7 znakov, da je vaš otrok razvajen: kako prepoznati vedenja, ki zahtevajo spremembe
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
Rdeče in modre pege pri dojenčku: kdaj skrbeti?
Rdeče in modre pege pri dojenčku: kdaj skrbeti?
zadovoljna
Portal
Nuša brez filtra po izpadu: "To ni človek, ki bi ga imela v življenju!"
Na to znamenje bo najbolj vplival današnji Sončev mrk
Na to znamenje bo najbolj vplival današnji Sončev mrk
Znana Slovenka razkrila, da pričakuje deklico
Znana Slovenka razkrila, da pričakuje deklico
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
vizita
Portal
Debelost lahko poveča tveganje za smrt zaradi nalezljivih bolezni za 70 odstotkov
4 opozorilni znaki srčnega infarkta, ki jih običajno ignoriramo, dokler ni prepozno
4 opozorilni znaki srčnega infarkta, ki jih običajno ignoriramo, dokler ni prepozno
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja
Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja
cekin
Portal
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Tako družbena omrežja vplivajo na vaše finance
Tako družbena omrežja vplivajo na vaše finance
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
moskisvet
Portal
5 stvari, ki jih ženske opazijo na moškem v prvih 10 sekundah
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Neverjeten vzpon slovenskega kluba v le petih letih
Neverjeten vzpon slovenskega kluba v le petih letih
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
dominvrt
Portal
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Pozimi vsi delajo to napako pri PVC-oknih – in zato nastane prepih
Pozimi vsi delajo to napako pri PVC-oknih – in zato nastane prepih
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
okusno
Portal
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Preprosta sladica z okusom slavne mojstrovine
Preprosta sladica z okusom slavne mojstrovine
Napitki za lajšanje zgage in slabe prebave po pustnih dobrotah
Napitki za lajšanje zgage in slabe prebave po pustnih dobrotah
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
voyo
Portal
Kmetija
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534