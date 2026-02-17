Zmaji so nazaj: končnica je tu, sedaj po čim boljše izhodišče

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ljubljanski hokejisti so se po visoki zmagi proti prvakom iz Salzburga (5:1), po kateri so si dokončno zagotovili nastop v končnici in se bodo lahko do konca rednega dela posvetili lovu na čim boljše izhodišče po rednem delu (prva štiri mesta prinašajo prednost domačega terena), nazadnje podali še na drugo stran Karavank. Tradicionalnemu tekmecu iz Beljaka v tej sezoni ne gre tako dobro kot zmajem, Beljačani se borijo za mesta v kvalifikacijah za končnico. Na koncu pa so po pravi poplavi golov zmagali domači ter končali ljubljanski zmagoviti niz.

Prvi dvoboj sezone med Olimpija - Vienno Capitalsi se je končal z visoko zmago zmajev (8:1). FOTO: Aljoša Kravanja

Olimpija je igrala brez prvega vratarja Lukaša Horaka, ki je zaradi poškodbe v prvi tretjini moral z ledu, v Beljaku ga ni bilo v postavi, zamenjal ga je Luka Kolin. Ob daljšem tekmovalnem počitku so se na treninge zmajev vrnili vsi hokejisti, tako da bo na tekmi z Dunajčani manjkal le olimpijec Alex Petan, ki nastopa v dresu Italije. Po porazu na Koroškem so Ljubljančani zdrsnili na peto mesto lestvice, tri točke zastajajo za četrtim Bolzanom, z možnostmi, da po lestvici napredujejo.

"Lahko si še priigramo prednost domačega ledu v četrtfinalu. Morda smo lahko še tretji, kar pomeni Liga prvakov v naslednji sezoni. Vseh pet tekem do konca rednega dela bo zelo pomembnih," sporoča trener ljubljanskih oklepnikov Ben Cooper. "Imamo osem točk več, kot jih je imela Olimpija lani po koncu rednega dela. Mi želimo dobiti vse tekme do konca in si priboriti odlično izhodišče," je dodal 48-letni Kanadčan na klopi Olimpije.

Ben Cooper FOTO: Luka Kotnik

Strateg zmajev je pojasnil, da so njegovi varovanci že dali skozi krizo: "Smo že imeli "pasje dneve" v letošnji sezoni, medtem ko se to zdaj dogaja ekipam v Ligi NHL. To so tekme rednega dela, ko je še veliko do končnice, čuti pa se utrujenost. Mislim, da smo to dali skozi decembra in na začetku januarja," je po 17-dnevnem reprezentančnem in nato še olimpijskem odmoru dejal Cooper.

Sledi še zadnjih pet tekem rednega dela lige ICE in nato skoraj dva tedna odmora do prve tekme četrtfinala, ki bo 11. marca. "Pred prvo tekmo četrtfinala je treba narediti podrobno analizo tekmeca. Za trenerje je precej neugodno, ker čakamo na tekmeca vse do zadnje tekme kvalifikacij za končnico. Treba je pripraviti analizo vseh štirih možnih tekmecev. Zadnji teden pred končnico je zares stresen," je pred trekmo s prestolničarji iz Dunaja povedal Kanadčan.