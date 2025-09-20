Svetli način
Hokej

Zmaji so postavili tri v vrsto: Vztrajali smo in bili nagrajeni

Ljubljana, 20. 09. 2025 14.25 | Posodobljeno pred 41 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
1

Hokejski zmaji iz slovenske prestolnice so dober uvod v sezono podaljšali še na tretjo tekmo. Tokrat so na prvem gostovanju premagali graško zasedbo, čeprav so tekmece trikrat lovili, nazadnje pa so slavili po podaljšku (3:4).

Alex Petan
Alex Petan FOTO: Aljoša Kravanja

Ljubljančani so na prvih dveh tekmah kar malo prestrašili nasprotnike, saj so Dunajčane odpravili z 8:1, Beljačane pa s 7:2 in bili pred prvo gostujočo tekmo sezone na vrhu lestvice. Zdaj sicer nimajo več polnega izkupička, še vedno pa ostajajo neporaženi. Tokrat pot do uspeha ni bila tako gladka kot na prejšnjih dvobojih v domačem Tivoliju. Gostje, iz ljubljanskega kluba so pred tekmo sporočili, da bo zaradi lažje poškodbe nekaj tednov manjkal kapetan Robert Sabolič, so se prvič v zaostanku znašli v deveti minuti.

Tudi tokrat je bil razpoložen vratar Lukaš Horak, dvoboj je končal s 30 obrambami ... "Tudi ko smo zaostajali, smo vseskozi verjeli v uspeh. Gradec je bil boljši v prvi tretjini, nato pa smo zaigrali precej bolje. Vztrajali smo in bili za vztrajnost nagrajeni," je po tretji zaporedni zmagi na začetku sezone dejal ljubljanski vratar Horak, ki zaseda sam vrh lestvice najboljših vratarjev v ligi. "Odločil je lep zadetek JT Brennana v podaljšku. Zelo smo zadovoljni, a zdaj ne smemo popuščati. Gremo iz tekme v tekmo, že v nedeljo nas čaka nov izziv," je še povedal češki čuvaj mreže, ki je lesto debitiral v dresu slovenske reprezentance in z njo, tudi po svoji zaslugi, obstal med elito. 

Preberi še 'Nobene evforije ni, saj nismo še nič naredili'

"Odlično smo odprli tekmo, škoda, da nismo zabili še kakšen gol v prvi tretjini, ko smo imeli očitno premoč. V nadaljevanju je Olimpija pokazala, da je kakovostna ekipa in da ni zaman pred našo tekmo v dveh krogih zabila kar petnajst golov. V nadaljevanju je bila igra enakovredna, ob koncu pa smo nekajkrat izpustili vodstvo. Škoda izgubljenih točk, toda gledalci so gotovo uživali v dobri tekmi," je po domačem porazu povedal kapetan Gradčanov Korbinian Holzer.

Družinski dan v Hali Tivoli

Zmaga je tako lepa napoved za novo domačo tekmo. Ta bo v nedeljo že ob 16. uri, nasprotnik bo ekipa Pioneers Vorarlberg, ki je po slabem uvodu v sezono na dnu lestvice. V ljubljanskem klubu so v novi sezoni za vsako domačo tekmo obljubili tematsko obarvanost, tokratno tekmo namenili družinskemu dnevu in bodo imeli mladi ljubitelji hokeja do 14. leta prost vstop v Tivoli.

Izid:
Graz99ers - Olimpija Ljubljana 3:4 (1:0, 0:1, 2:2; 0:1)
Haudum 9., Kainz 43., Currie 50.; Boychuk 28., Beričič 49., Meyer 55., Brennan 63.
* – v podaljšku

hokej ice hk olimpija
Desno
20. 09. 2025 15.28
Zame ste izgubili kekci 3 3 po rednem delu odnesli ste mi 300e
