Zmaji so postavili tri v vrsto: Vztrajali smo in bili nagrajeni

Ljubljančani so na prvih dveh tekmah kar malo prestrašili nasprotnike, saj so Dunajčane odpravili z 8:1, Beljačane pa s 7:2 in bili pred prvo gostujočo tekmo sezone na vrhu lestvice. Zdaj sicer nimajo več polnega izkupička, še vedno pa ostajajo neporaženi. Tokrat pot do uspeha ni bila tako gladka kot na prejšnjih dvobojih v domačem Tivoliju. Gostje, iz ljubljanskega kluba so pred tekmo sporočili, da bo zaradi lažje poškodbe nekaj tednov manjkal kapetan Robert Sabolič, so se prvič v zaostanku znašli v deveti minuti.

Tudi tokrat je bil razpoložen vratar Lukaš Horak, dvoboj je končal s 30 obrambami ... "Tudi ko smo zaostajali, smo vseskozi verjeli v uspeh. Gradec je bil boljši v prvi tretjini, nato pa smo zaigrali precej bolje. Vztrajali smo in bili za vztrajnost nagrajeni," je po tretji zaporedni zmagi na začetku sezone dejal ljubljanski vratar Horak, ki zaseda sam vrh lestvice najboljših vratarjev v ligi. "Odločil je lep zadetek JT Brennana v podaljšku. Zelo smo zadovoljni, a zdaj ne smemo popuščati. Gremo iz tekme v tekmo, že v nedeljo nas čaka nov izziv," je še povedal češki čuvaj mreže, ki je lesto debitiral v dresu slovenske reprezentance in z njo, tudi po svoji zaslugi, obstal med elito.