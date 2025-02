Zmaji tudi 'matematično' v dodatnih kvalifikacijah lige ICE

Hokejski zmaji so imeli na zadnjih tekmah pred reprezentančnim premorom priložnost, da se utrdijo na osmem mestu, ki še prinaša prednost domačega terena v kvalifikacijah za končnico. Prvi del naloge so v petek opravili, ko so s 4:0 slavili proti zadnjemu Innsbrucku. Naslednji dan pa jih je čakal še drugi del mini turneje na zahodu Avstrije, a proti bolj motiviranemu nasprotniku. Zasedba iz Feldkircha ima namreč še nekaj možnosti za preboj na deseto mesto in s tem za nadaljevanje sezone.

A na koncu so bili bolj zadovoljni Ljubljančani, ki se domov vračajo še s tremi točkami, začasno imajo (po nepopolnem krogu) na osmem mestu sedem točk več kot Pustertal. "Obračun v Feldkirchu smo odprli z ročno. Bili smo prepočasni. Gostitelj je bil po petkovi zmagi samozavesten in narekoval je ritem igre," je po dvoboju v Feldkirchu dejal strateg zmajev Andrej Tavželj. "Po pol ure smo se odzvali. Zelo sem zadovoljen z igro v drugi polovici tekme. Vratar Lukaš Horak nas je držal v igri. Nikoli ni lahko igrati v Feldkirchu, zato sem zelo srečen s tremi točkami," je še povedal prvi trener HK Olimpija Ljubljana.



Po reprezentančnem premoru, Slovenija bo naslednji teden igrala na turnirju na Poljskem, bodo v ligi ICEHL dokončali redni del. Ljubljančane čakajo še štiri tekme, 14. in 16. februarja doma proti Linzu in Beljaku, 19. in 21. pa v gosteh proti Salzburgu in Dunaju.