Zmaji visoki poraženi v Innsburcku

Hokejisti SŽ Olimpije so v vnaprej odigrani tekmi 48. kroga lige ICEHL v gosteh izgubili proti Innsbrucku z 1:5 (0:1, 0:2, 1:2). V 52. minuti so zmaji sicer znižali na 1:3, a več od tega niso zmogli, do konca pa so prejeli še dva zadetka.

icon-expand Hokejisti Olimpije so bili brez možnosti v Innsbrucku. FOTO: Luka Kotnik Ljubljančani so po sobotni zmagi proti Dornirbnu, 12. ekipi v ligi, tokrat proti zgornjemu sosedu slednjega z lestvice doživeli nov neuspeh. Po 13. porazu na svoji 33. tekmi sicer ostajajo peti na lestvici, a so bili tokrat kljub večjemu številu strelov daleč od uspeha proti ekipi, pri kateri je blestel Daniel Leavens s tremi goli. Ljubljanski hokejisti so v prvi tretjini sprožili dvakrat več strelov od Innsbrucka, toda slednji je bil tisti, ki se je po prvem delu igre veselil vodstva. V 18. minuti je namreč prvič na tekmi zadel Leavens. V drugem delu sta bili ekipi povsem enakovredni, kar zadeva število strelov, toda to gostom ni posebej pomagalo, saj so Avstrijci še dvakrat premagali Paava Hölsäja. V 30. minuti je drugič na tekmi zadel Leavens, malce pred koncem druge tretjine pa se je med strelce vpisal še Timothy Mcgauley. Ljubljanski zasedbi je nekaj upov po preobratu vzbudil Nik Simšič, ko je v 52. minuti znižal zaostanek na 1:3. A manj kot dve minuti pozneje je bilo tudi teh upov konec, saj je mrežo gostov zadel še Lukas Bär. Za nameček je v 56. minuti svoj "hat-trick" dopolnil Leavens in postavil končni izid. Naslednja tekma v regionalnem tekmovanju Ljubljančane čaka čez dva dni, ko bodo gostili Dunaj. * Dvorana TIWAG, gledalcev 500, sodniki: M. in K. Nikolić, Sparer in Pardatscher.

* Strelci: 1:0 Leavens (Feldner, 18.), 2:0 Leavens (Dostie, Huntebrinker, 30.), 3:0 McGauley (Betker, Boruta, 40.), 3:1 Simšič (52.), 4:1 Bär (Huntebrinker, 54.), 5:1 Leavens (McGauley, Bourque, 56.).

* Kazenske minute: Innsbruck 6, SŽ Olimpija 2.