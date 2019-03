Zmaji visoko poraženi, Jeseničani po zmagi v podaljšku na pol poti do polfinala

Ljubljanski hokejisti so prvo tekmo četrtfinala, v katerem so si za tekmece sami izbrali igralce Rittna, dobili s 3:0, potem ko so dolgo lomili tekmece in jim gole kljub premoči nasuli šele v drugi polovici tekme. Z Rittnom imajo zeleno-beli sicer letos pozitivne izkušnje, že na prvi tekmi rednega dela so septembra zmagali s 5:1, v gosteh pa februarja prav tako s 5:1. A tokrat je bilo drugače in začetek ni bil po željah Ljubljančanov. Domači so namreč že v prvi tretjini dosegli tri zadetke, prva dva v razmaku le dobre minute, tretjega pa pred koncem prve tretjine. Nadaljevanje je bilo nekoliko boljše, toda gostje so bili brez pravih možnosti za preobrat. Ritten je s še enim zadetkom, prvim ob številčni prednosti, poskrbel za še trdnejše vodstvo na polovici tekme, gostom pa tokrat ni uspelo premagati vratarja Thomasa Tragusta, ki jim je veliko težav povzročal že na prvi tekmi, tako da bodo naslednjo priložnost za vodstvo v seriji morali iskati v Tivoliju v petek.

Tekme v tem četrtfinalu bodo še 22., 24. in 26. marca, če zmagovalec še ne bo odločen, pa še 28. in 30. marca. Polfinale se bo začel 1. aprila, v tem delu pa bodo moštva igrala le na tri zmage.



Jeseničani na pol poti do finala