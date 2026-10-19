Zmaji vse bolj vroči: 'Iz tekme v tekmo rastemo'

Ljubljančani so v naletu. Zmagovalnem naletu, da ne bo pomote. Po izjemni navijaški kulisi minuli petek v kultnem Tivoliju in zmagi nad trenutno vodilnim moštvom regionalne lige ICE, italijanskim Bolzanom (5:4), je dva dni pozneje premoč hokejskim zmajem moral priznati tudi Innsbruck (2:5).
S peto zaporedno zmago so se varovanci trenerja Bena Cooperja povzpeli na prvenstveni lestvici in trenutno zaostajajo le za omenjenim Bolzanom in Linzem. "Igramo dobro, obenem pa so se v ekipo začeli vračati nekateri donedavno poškodovani igralci, ki so zelo pomembni za naš sistem igre," pravi kanadski strokovnjak na klopi Olimpije. "Trenutno pogrešamo še tri igralce, in ko se bodo v v ekipo vrnili še oni, bomo lahko gradili naprej na naši igri," dodaja Cooper.
Clayton Kirichenko, Bine Mašić in Nik Simšič so še vedno na seznamu poškodovanih hokejistov, najdlje naj bi bil z ledenih ploskev odsoten prav prvoomenjeni branilec. "Iz dneva v dan dvigujemo raven naše igre. In tako je tudi prav. Ne nazadnje smo komaj na začetku sezone, za nami je odigranih 11 tekem, zato nima smisla zganjati evforije. Zavedamo pa se, da smo dobro moštvo, ki je marsikomu trn v peti. Trudili se bomo še naprej, da bodo naše predstave na visoki kakakovostni ravni," je zaključil Ben Cooper.
Olimpijo sredi tedna čaka novo gostovanje, in sicer v Salzburgu, v petek in nedeljo pa v Tivoli prihajata madžarski Fehervar oziroma Milano.
Liga ICE, 11. krog, izid:
Innsbruck – Olimpija Ljubljana 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Benker 1., Kernberger 52.; Lawrence 10., 58., Douglas 36., Pance 40., Halbert 60.
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