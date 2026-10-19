Zmaji vse bolj vroči: 'Iz tekme v tekmo rastemo'

Ljubljančani so v naletu. Zmagovalnem naletu, da ne bo pomote. Po izjemni navijaški kulisi minuli petek v kultnem Tivoliju in zmagi nad trenutno vodilnim moštvom regionalne lige ICE, italijanskim Bolzanom (5:4), je dva dni pozneje premoč hokejskim zmajem moral priznati tudi Innsbruck (2:5).

S peto zaporedno zmago so se varovanci trenerja Bena Cooperja povzpeli na prvenstveni lestvici in trenutno zaostajajo le za omenjenim Bolzanom in Linzem. "Igramo dobro, obenem pa so se v ekipo začeli vračati nekateri donedavno poškodovani igralci, ki so zelo pomembni za naš sistem igre," pravi kanadski strokovnjak na klopi Olimpije. "Trenutno pogrešamo še tri igralce, in ko se bodo v v ekipo vrnili še oni, bomo lahko gradili naprej na naši igri," dodaja Cooper.