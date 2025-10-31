Zmaji z zmago v Salzburgu skočili na prvo mesto

Hokejisti Olimpije so v tekmi 16. kroga lige ICE v gosteh premagali Salzburg z 2:1. Ljubljančane je v prvi tretjini v vodstvo popeljal Blaž Gregorc, po izenačenju pa je zadetek za zmago dosegel Zach Boychuk. Zmaji so z 12. zmago na 15 tekmah vsaj začasno skočili na prvo mesto lestvice, pred Pustertalom, ki ima tekmo manj, imajo točko prednosti.

Hokejisti Olimpije Ljubljane slavili v Salzburgu. FOTO: HK Olimpija icon-expand

Ljubljanski hokejisti so danes prvič v sezoni gostovali pri prvakih zadnjih štirih sezon in pri ekipi, kjer je bil njihov strateg Ben Cooper v zadnjih sezonah pomočnik trenerja. Salzburg je tudi ekipa, ki so jo Ljubljančani premagali na domačem ledu pred desetimi dnevi po podaljšku s 4:3. Na lestvici sta imeli ekipi pred današnjim obračunom različni izhodišči, zmaji so bili na drugem mestu, Salzburg, ki je ob porazu v Ljubljani potem klonil še proti vodilnemu Pustertalu, pa na petem.

Tako kot prvi medsebojni obračun je bil tudi današnji oster in tesen, terensko premoč pa so imeli tokrat domači. Ti so oblegali gol Lukaša Horaka, ki pa je imel odličen večer in je vse nevarne strele Salzburžanov ustavil, že do konca druge tretjine je imel 31 obramb. Na drugi strani so bili gostje podrejeni, so pa zadeli v pravem trenutku; sredi prve tretjine je imela Olimpija igralca več, strelec pa Blaž Gregorc.

Tudi v drugi tretjini so domači močno pritiskali, imeli dvakrat igralca več, a so Ljubljančani vse napade odbili in imeli pred zadnjo tretjino še vedno minimalno prednost. Potem ko so na vse načine skušali priti do izenačenja, so ga Salzburžani v 51. minuti tudi dosegli - ob igralcu manj, ko so izkoristili izgubljeni plošček ljubljanske ekipe. Vendar se gostje zaradi te napake niso zmedli, odgovor pa je bil hiter, že v 54. minuti je Zach Boychuk izkoristil napako v obrambi solnograške zasedbe za novo vodstvo.

Tega zmaji kljub novemu pritisku domačih do konca in igri brez vratarja Davida Kickerta že tri minute pred koncem niso še enkrat zapravili in tako domov odhajajo z lepim plenom. Veliko zaslug zanj ima tudi Horak, ki je obračun končal z 41 obrambami.

Današnji uspeh je tako tudi odlična popotnica za sobotno domačo tekmo z Innsbruckom. Tirolci so bili 12. oktobra s 7:6 po podaljšku zadnji, ki so premagali Ljubljančane, ti so po tem nanizali pet zmag. Poleg tega pa bodo v Tivoli najverjetneje spet prišli kot vodilna ekipa lige, saj v južnotirolskem derbiju Pustertal visoko izgublja z Bolzanom.